Schwerin lohnt sich: So viel verdienen Staatssekretäre und Minister in MV

Schwerin

Bei der Neuaufstellung der Landesregierung in Schwerin hat die wiedergewählte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht nur die meisten Kabinettsposten neu vergeben. Teils überraschende Rochaden und Neubesetzungen gab es auch in der Riege der Staatssekretärinnen und -sekretäre. Zum neuen Chef der Staatskanzlei ist etwa der bisherige Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) ernannt worden. Sein Nachfolger ist der bisherige Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD). Er soll auch für das östliche Mecklenburg zuständig sein. Doch was verdienen die obersten Staatsdienerinnen und -diener in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich?

Gut besoldete Beamte

Das Einkommen von Staatssekretären und Ministern in MV richtet sich nach den Besoldungstabellen für Beamte.

Parlamentarische Staatssekretäre, etwa Patrick Dahlemann (SPD) in seiner bisherigen Funktion, sind in Gruppe B9 eingegliedert. Das bedeutet ein Einkommen von 11 409 Euro brutto im Monat.

Staatssekretäre sind in B10 eingruppiert. Das sind 13 429 Euro monatlich.

Minister erhalten zehn Prozent mehr, also 14 772 Euro.

Das Einkommen der Ministerpräsidentin orientiert sich an B11, liegt aber um zehn Prozent darüber. Das sind 16 025 Euro.

Lesen Sie auch Neue Regierung in MV: Welche Aufgabe hat der Chef der Staatskanzlei?

Hinzu kommen diverse Zulagen sowie für Mitglieder des Landtages ein Viertel der Abgeordnetendiäten, das sind etwa 1500 Euro. Allerdings geben Mandatsträger einen Teil ihres Einkommens an ihre Partei ab. Diese Abgaben variieren je nach Partei.

Sechs Staatssekretärinnen, sieben Staatssekretäre

Die neue Landesregierung hat insgesamt sechs Staatssekretärinnen und sieben Staatssekretäre. Dazu zählt der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Schulte. Er wird Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und gibt dafür sein Landtagsmandat auf, erklärte Schwesig. Das Ministerium soll wegen der großen Aufgabenfülle noch einen weiteren Staatssekretär oder eine weitere Staatssekretärin erhalten. „Diese Position bleibt jedoch zunächst vakant“, sagte die Regierungschefin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige hohe Beamte scheiden aus

Die neue Zusammensetzung der Landesregierung führt dazu, dass die bisherigen Staatssekretäre Steffen Freiberg (Bildung) und Nikolaus Voss (SPD) ausscheiden, sagte Schwesig weiter. Ebenfalls in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde der zuletzt im unbezahlten Familienurlaub befindliche ehemalige Staatssekretär Sebastian Schröder (SPD). Die CDU-Staatssekretäre sind mit der Bildung der rot-roten Landesregierung ohnehin ausgeschieden. Mit Frauke Hilgemann bleibt allerdings eine Staatssekretärin aus dem Umfeld des bisherigen Gesundheitsministers Hary Glawe (CDU) im Amt. Sie ist befristete Staatssekretärin während der Corona-Pandemie.

Von Axel Büssem und Iris Leithold