Die Stadt Schwerin hat umgehend auf die Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) reagiert, nun doch Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu befürworten. Am Mittwoch und Donnerstag werde es im Impfzentrum der Stadt Impfangebote für Schüler geben, kündigte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Montag an. Sie könnten nach der Schule ohne vorherige Anmeldung ihre Impfung erhalten. Für beide Tage würden 600 Dosen des mRNA-Impfstoffes von Moderna zur Verfügung stehen.

Schüler von 12 bis 15 brauchen Begleitung

Während bei Schülern zwischen 12 und 15 Jahren die Begleitung durch einen Sorgeberechtigten erforderlich sei, benötigten Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren für die Impfung die schriftliche Zustimmung der Eltern. Dafür gebe es Formulare des Robert-Koch-Instituts, hieß es aus der Stadtverwaltung.

Die Ständige Impfkommission hatte am Montag mitgeteilt, dass nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten „nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“. Unverändert solle die Impfung nach ärztlicher Aufklärung zu Nutzen und Risiko durchgeführt werden, hieß es.

Schwesig erfreut über Stiko-Votum

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Quelle: Jens Büttner/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich erfreut darüber geäußert, dass sich die Ständige Impfkommission (Stiko) nun für Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren ausspricht. „Für die Eltern und ihre Kinder ist wichtig, dass es eine eindeutige Empfehlung gibt“, sagte Schwesig am Montag. Alle, die wollten, könnten sich jetzt auch zügig impfen lassen. Doch bleibe die Impfung „selbstverständlich freiwillig“, betonte sie.

Stiko: Vorteile überwiegen Risiken

Impfungen für Minderjährige waren als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern und nach ärztlicher Aufklärung auch bisher schon möglich. Doch zögerten viele, weil eine generelle Empfehlung der Stiko nicht vorlag. Nun kam die Expertenkommission zu dem Schluss, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“. Der offizielle Empfehlungstext lag zunächst noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Ländern und Fachkreisen noch möglich.

Mobile Impfteams kommen an Schulen

Schwesig hatte zu Beginn des Schuljahres Anfang August angekündigt, nach einer konkreten Empfehlung der Stiko das Impfangebot für 12- bis 17-Jährige im Land ausweiten zu wollen. An diesem Dienstag werden laut Bildungsministerium erstmals mobile Impfteams an Schulen Schüler und Schülerinnen impfen. Das Angebot richtet sich zunächst nur an Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren. In einer landesweiten Befragung hatten 1800 von ihnen Interesse bekundet. Nun solle eine solche Umfrage auch unter Schülern und Schülerinnen ab 12 Jahren gemacht und das Impfangebot auf diese Altersgruppe ausgedehnt werden, kündigte ein Ministeriumssprecher an.

