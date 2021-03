Swinemünde: Keine Gnade für Mörder des behinderten Studenten

Swinemünde

Der Oberste Gerichtshof hatte keine Gnade für die Mörder eines behinderten Studenten aus Swinemünde. Er wies die Kassation der Verurteilung der Hauptbeschuldigten Paweł W. und Grzegorz P. zu lebenslanger Haft ab. Dies ist das endgültige Urteil. Die Mörder können erst nach 30 Jahren eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis beantragen. Weitere drei Personen wurden zu zwei bis 25 Jahren Gefängnis wegen Mordhilfe, keiner Hilfeleistung und wegen Spurenverwischung verurteilt. Die Täter waren bereits mehrmals bestraft worden.

Der Mord an dem 19-jährigen Piotr Wawrzynowicz, der an Zerebralparese litt, schockierte die Einwohner von Swinemünde. 2016 lockte eine Gruppe junger Männer und eine Frau den behinderten Studenten in eine Wohnung. Sie wollten Geld von seiner Familie erpressen. Als sie feststellten, dass ihr Plan gescheitert war, folterten sie Piotrek zu Tode. Zuvor hatten sie ihn geistig und körperlich brutal missbraucht. Sie zerschlugen Flaschen auf ihm, traten und stachen ihn mit einem Messer. Der Student starb qualvoll. Unmittelbar nach dem Mord gingen die Mörder in eine Disco. Der Hauptbeschuldigte versuchte ins Ausland zu fliehen. Er wurde in den Niederlanden festgenommen.

Der Richter des Bezirksgerichts in Stettin, Paweł Balcerowicz, erklärte, dass es keine mildernden Umstände gebe, die zu Gunsten der Angeklagten entscheiden könnten. „Die Angeklagten haben diese Tat mit besonderer Grausamkeit und einer Motivation begangen, die eine besondere Verurteilung verdient“, sagte Pawel Balcerowicz bei der Verkündung des Urteils. Das Berufungsgericht erhöhte die Strafen für die Angeklagten und der Oberste Gerichtshof hat sie aufrechterhalten.

Kurz nach dem Tod von Piotrek fand in Swinemünde ein Schweigemarsch gegen Gewalt statt.

Von Radek Jagielski