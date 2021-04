Tierärzte warnen: Menschen können ihre Katzen mit Covid-19 anstecken

Rostock/Schwerin

Können sich Haustiere wie Hunde, Katzen, Hamster & Co. mit dem Corona-Virus anstecken? Diese sowie andere sich daraus ergebenden Fragen treibt viele Tierhalter um. Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei Dr. Karl Henning, Tierarzt im Ruhestand und Vorsitzender des Landesverbandes praktizierender Tierärzte Mecklenburg-Vorpommern, nachgefragt.

„Zu individuellen Informationen sollten sich interessierte Tierhalter mit ihren Fragen immer an die Tierarztpraxen ihres Vertrauens wenden“, sagt Henning. Er beziehe sich auf Untersuchungen zur Covid-19-Infektion und der möglichen Rolle von Haustieren bei der Übertragung dieser Pandemie, die im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems, vorgenommen wurden.

Kann das Coronavirus mein Haustier infizieren?

Bisher erwiesen sich Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, Nerze und Frettchen als empfänglich für das Virus SARS-CoV-2. Meerschweinchen ließen sich nicht mit dem Virus infizieren. Weltweit wurden das Virus bzw. dessen Erbmaterial bei relativ wenigen Hunden nachgewiesen. Eine erste tierexperimentelle Studie aus China und die bisherigen Fälle weisen auf eine geringe Empfänglichkeit von Hunden für SARS-CoV-2 hin.

Können Nutztiere die Erkrankung verbreiten?

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass bei uns übliche Nutztiere eine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen oder als Infektionsquelle für den Menschen relevant sein könnten. Studien zeigen, dass sich weder Schweine noch Hühner, Enten und Puten mit SARS-CoV-2 infizieren lassen. Rinder weisen eine geringe Empfänglichkeit für SARS-CoV-2 auf, können das Virus aber nicht weitergeben.

Können Hunde oder Katzen Menschen mit dem Coronavirus anstecken?

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen eine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen. Das geht auch aus Einschätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten sowie der WHO hervor. Bei der Covid-19-Pandemie ist die Übertragung von Mensch zu Mensch ausschlaggebend für die Verbreitung. Haustiere stecken sich in der Regel bei infizierten Menschen an. Prof. Dr. Conraths, Vizepräsident des FLI Riems, ergänzt: „Allerdings kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass auch der Weg Tier-Mensch möglich ist. Bei in Farmen gehaltenen Nerzen gilt als wahrscheinlich, dass sich dort Menschen angesteckt haben. In Deutschland gibt es solche Nerzfarmen allerdings nicht mehr.“

Können sich Katzen und marderartige Tiere wie z. B. Frettchen bei infizierten Menschen anstecken?

Ja, dafür gibt es einige Nachweise. Aus verschiedenen Ländern wurden positive Katzen, die zum Teil Krankheitssymptome zeigten, gemeldet. Die Katzen hielten sich in Haushalten mit an Covid-19 erkrankten Menschen auf und wurden wahrscheinlich von diesen angesteckt. Aus dem Bronx Zoo in New York wurde zudem über den Nachweis von SARS-CoV-2 bei allen acht Großkatzen (Tiger und Löwen) berichtet. Nur ein Tigerweibchen zeigte deutliche Krankheitssymptome (trockenen Husten), alle acht Großkatzen erholten sich von der Infektion. Wahrscheinlich haben sich die Tiere bei ihren Tierpflegern angesteckt.

Zeigen positiv auf SARS-CoV-2 getestete Haustiere ähnliche Krankheitszeichen wie Menschen?

Bei Hunden löst das Coronavirus meist keine Symptome aus. Aktuelle Studien aus Hongkong haben gezeigt, dass sich das Virus bei Hunden sehr schwach vervielfältigt, was zum symptomfreien Verlauf beitragen könnte. Anders bei Katzen: Sie müssen zwar nicht zwingend Symptome entwickeln – aber viele Tiere, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, hatten zuvor Erkältungsanzeichen wie Niesen, Husten oder Atemnot.

Einer neuen Studie zufolge entwickelten einige Hauskatzen nach einer Infektion mit der britischen Variante B.1.1.7 von SARS-Cov-2 atypische klinische Manifestationen, einschließlich schwerer Herzanomalien infolge einer Myokarditis und einer tiefgreifenden Beeinträchtigung des allgemeinen Gesundheitszustands des Patienten, jedoch ohne primäre Atemwegserkrankungen.

Was sollten mit dem Corona-Virus infizierte Menschen bei ihren Haustieren beachten?

Mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen, insbesondere diejenigen mit Krankheitssymptomen, können große Virusmengen über Nase und Mund ausscheiden (Tröpfcheninfektion). Es ist davon auszugehen, dass ihre Umgebung entsprechend mit Viren belastet ist, auch bei Einhaltung von grundlegenden Hygieneregeln wie in die Armbeuge niesen und husten, Hände waschen, Oberflächen reinigen. Daher sollten infizierte Personen gerade beim Kontakt zu ihren Haustieren besonders auf Hygiene achten, engen Kontakt möglichst vermeiden, die Tiere nicht anhusten oder anniesen und sich von den Tieren nicht durchs Gesicht lecken lassen.

Bisher gibt es keinen wissenschaftlich belegbaren Hinweis auf eine epidemiologisch relevante Infektion von Hunden durch infizierte Personen. Das Geschehen entwickelt sich allerdings dynamisch und wird vom Friedrich-Loeffler-Institut intensiv beobachtet.

Darf ich, wenn ich mit dem Corona-Virus infiziert bin, mit meinem Hund Gassi gehen?

Menschen mit nachgewiesener Coronainfektion haben sich nach den Anordnungen der Gesundheitsbehörden zu richten. Bei angewiesener Quarantäne ist das Ausführen des Hundes durch eine infizierte Person, für die Quarantäne angeordnet wurde, selbstverständlich nicht möglich. Wenn Sie einen Hund haben, den Sie normalerweise angeleint ausführen, dürfen Sie diesen nur im eigenen, geschlossenen Garten ausführen, der nicht von anderen benutzt wird. Wenn das nicht möglich ist, muss das Haustier von Menschen, die Corona negativ sind, in Pflege genommen werden.

Darf meine Katze aus der Wohnung, wenn ich mit dem Corona-Virus infiziert bin?

Katzen von Besitzerinnen oder Besitzern in häuslicher Isolation, die die Wohnung oder das Haus normalerweise verlassen („Freigänger“), sollten nach Möglichkeit für die Dauer der Quarantäne im Haus gehalten werden. Katzen sollten zudem nicht zusammen mit fremden Katzen, z. B. in einer Katzenpension, untergebracht werden. Es besteht kein Grund dafür, Haustiere vorsorglich in Tierheimen abzugeben. Auch hier gilt: Körperkontakt mit der Katze vermeiden, die Hände vor und nach Kontakt mit der Katze gründlich waschen und eine Maske tragen. Dazu sollte die Katze aus dem Wohnzimmer, dem Badezimmer, der Küche und dem Schlafzimmer ferngehalten werden. Diese Katzen sollten im Flur oder einem anderen abgegrenzten Bereich gehalten werden.

Ich passe auf das Haustier eines mit dem Corona-Virus infizierten Menschen auf – was muss ich beachten?

Personen, die sich in Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden, sollten nach Möglichkeit geeignete Menschen außerhalb ihres Haushaltes um Unterstützung bei der Pflege der Tiere bitten oder darum, mit den Hunden spazieren zu gehen. Dies könnten Nachbarn oder Freunde sein, die die Person(en) in Quarantäne oder häuslicher Isolation auch mit Lebensmitteln versorgen oder – in städtischen Regionen – professionelle Hundesitter. Es sollten nur junge, gesunde Personen als „Gassigänger“ tätig werden, je nach Charakter des Hundes Leute mit Hundekenntnissen. Es sollte eine eigene Leine verwendet werden, möglichst nicht die des Hundehalters. Immer bedenken: Nach dem „Ausführen des Hundes“ stets die Hände waschen! Ein Infektionsrisiko geht grundsätzlich nicht von dem Hund aus, sondern von den möglicherweise infizierten Besitzern oder Besitzerinnen! Vor der Übergabe des Hundes sollten sich infizierte Besitzer oder Besitzerinnen gründlich die Hände waschen.

Sollte mein Haustier als Schutz eine Maske tragen?

Eine „Maskenpflicht“ für Tiere ist aus Gründen des Infektionsschutzes nicht relevant, da die Infektionen von infizierten Menschen ausgehen. Sie ist aus diesem Grund sowie aus Gründen des Tierschutzes abzulehnen.

Kann das Corona-Virus über Fertigtierfutter übertragen werden?

Covid-19-infizierte Personen sollten allgemeine Hygieneregeln wie Händewaschen vor und nach Kontakt mit den Tieren, insbesondere bei der Fütterung, unbedingt beachten. Infektionen der Tiere untereinander durch Lecken am Futternapf sind möglich. Nach Kenntnis unseres Landesverbandes praktizierender Tierärzte sind keine Infektionen von Hunden oder Katzen über das Futter bekannt.

Mein Haustier hat wegen Covid-19 wichtige Impfungen nicht erhalten. Was muss ich beachten?

Die allgemeinen Hygieneregeln zur Vermeidung von Infektionen sind zu beachten. Zur Unterbindung von Kontakten mit eventuell ansteckungsverdächtigen Tieren und zur Unterbindung einer unkontrollierten Aufnahme von Futterresten oder Ausscheidungen anderer Tiere sind Hunde an der Leine zu halten. Katzen sollten im Falle von Infektionsgefährdungen im Haus gehalten werden. Tierhalter sollten sich über die jeweils örtliche Gefährdung durch Infektionen in Tierarztpraxen beraten lassen.

Ist es sinnvoll, mein Haustier auf Covid-19 testen zu lassen?

Eine Testung von Tieren ohne epidemiologischen Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion/Covid-19 wird vom Friedrich-Loeffler-Institut nicht befürwortet. Falls von einem mit SARS-CoV-2 infizierten Tierhalter eine Labortestung der eigenen empfänglichen Haustiere gewünscht wird, sollten dieser Test sowie die Probennahme beim zuständigen Veterinäramt angemeldet und durch eine dafür befugte und entsprechend geschützte Person vor Ort durchgeführt werden. Der Nachweis beim Tier folgt dem gleichen Testverfahren wie beim Menschen. Falls andere Tierhalter einen Test auf SARS-CoV-2 bei einem Tier durchführen lassen möchten, sollte dies ausschließlich nach Beratung durch den Tierarzt erfolgen. Falls das Tier untersucht werden soll, können Abstriche von der Rachen-, der Nasenschleimhaut oder – falls andere Proben nicht genommen werden können – Kot verwendet und getestet werden.

Falls ein positiv getestetes Tier nicht bereits in einem Haushalt mit Personen in Isolierung oder Quarantäne lebt oder der Tierbesitzer stationär aufgenommen werden musste, sollte das Tier für 14 Tage (analog zum Vorgehen bei Menschen) möglichst isoliert gehalten werden. Personen mit engem Kontakt zu dem Tier stellen Kontaktpersonen der Kategorie II dar.

Die Kosten für die Untersuchung trägt üblicherweise die Tierbesitzerin oder der Tierbesitzer. Wenn ein besonderes wissenschaftliches Interesse am Testergebnis besteht und ein Verdacht auf eine Infektion begründet ist, kann mit dem Veterinäramt über eine Übernahme der Kosten gesprochen werden. Nach Festellung einer Covid-19-Infektion bei Haustieren besteht Meldepflicht seitens der Untersuchungseinrichtung oder des Tierarztes.

Aus der Meldepflicht selbst ergeben sich keine Bekämpfungsmaßnahmen. Allerdings kann das Veterinäramt Maßnahmen wie Quarantäne anordnen.

Was sollte bei der Hygiene anderer Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Reptilien und Vögel beachtet werden?

Auch bei der Haltung dieser Tierarten sollten die allgemein für Corona gültigen Regeln im Umgang mit Tieren beachtet werden. Mit Stand Februar 2021 haben aktuelle Untersuchungen ergeben, dass Haustiere wie Meerschweinchen, Kanarienvögel oder Wellensittiche nicht an Covid-19 erkranken und dass sie das Virus auch nicht übertragen. Dagegen kann SARS-Covid 19 leicht auf Hamster und Frettchen übertragen werden.

Dezember 2020 erstmals Infektionen mit Coronavirus bei Haustieren entdeckt Ende 2020 sind in Deutschland bei einer Katze und einem Hund erstmals Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Proben der Katze seien im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald untersucht worden, erklärte Instituts-Präsident Thomas Mettenleiter am 2. Dezember 2020. Bei der Katze aus Frankfurt/Main seien Antikörper nachgewiesen worden, sagt der Wissenschaftler. Das Tier habe die Infektion überlebt. Weltweit waren zu diesem Zeitpunkt rund 70 bestätigte Fälle bei Haustieren bekannt: zwei Drittel davon Katzen, ein Drittel Hunde. Aus Zoos waren mehrere Infektionen von Großkatzen bekannt, unter anderem in Südafrika.

Von Bernhard Schmidtbauer