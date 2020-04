Crivitz/Schwerin

„Das ist doch Psychoterror, Willkür!“ Paul Messall versteht die Welt nicht mehr: Das Amt Crivitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) verlangt, dass Messall seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern „umgehend verlässt“ und nach Kassel fährt. Denn: Hier studiert der 22-Jährige. Doch derzeit ruht der Studienbetrieb. Doch das spielt in dem offiziellen Schreiben des Amtes keine Rolle. Statt dessen: Bei Zuwiderhandlungen würden „Geld- und Freiheitsstrafen“ drohen. Polizei und Verwaltung würden die Umsetzung kontrollieren.

Streit um Nebenwohnsitz

Messall ist schockiert. Problem: „Ich bin nur mit Nebenwohnsitz in Crivitz gemeldet.“ Bereits seit einigen Wochen jedoch wohnt er hier – bei seiner Mutter. Doch da er die Wohnung weder für „eine erwerbsmäßige beziehungsweise selbstständige Tätigkeit in MV nutze“, müsse er abreisen, so das Amt.

Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim sieht es so: Das regle die Landesverordnung, erklärt Sprecher Andreas Bonin. „Wir haben da keinen Spielraum für eine Ausnahmeregelung.“

Mit Bus und Bahn durch die Republik?

Messall widerspricht: „Ich halte mich ganztägig in der Wohnung auf und nun wird mir mit Strafen gedroht, wenn ich das Land nicht unverzüglich verlasse.“ Erschwerend kommt hinzu: Er ist auf Bus und Bahn angewiesen, müsste bis Kassel mehrfach umsteigen. „Dadurch könnte ich mich selbst, aber auch andere gefährden.“ Vor allem sorgt er sich um seine Vermieterin (68) und deren Mutter (91), mit denen er in Kassel zusammenlebt, so der Lehramtsstudent.

Student ist kein Einzelfall

Und er ist kein Einzelfall: Viele Kommunen haben Menschen mit Zweitwohnsitz in MV angeschrieben, dass sie wegen der vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen nach Hause fahren müssten. Donnerstag Nachmittag stellte nun das Schweriner Innenministerium klar: Studenten mit Erstwohnsitz an ihrem Studienort außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und Zweitwohnsitz bei den Eltern in MV müssen das Land nicht verlassen, so Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). Wer während der Semesterferien bei seinen Eltern ist, dürfe selbstverständlich bleiben, sagte Caffier. Studenten jedoch, die planen, über Ostern etwa von Dresden oder Bonn zu den Eltern nach MV zu fahren, sollten sich das lieber noch mal überlegen, „weil sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringen“, erklärte Caffier.

Studenten müssen nicht abreisen

Und auch das Amt hat nun eingelenkt: Es handele sich bei dem Brief „lediglich um ein Informationsschreiben zur Erläuterung der aktuellen Rechtslage, das an alle Nebenwohnungsbesitzer im Amt gegangen ist“, so die Amtsvorsteherin. Klartext: Messall muss nicht abreisen.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Luczak