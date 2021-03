Weil Impftermine unerwartet ausfallen, muss entschieden werden, wer das frei gewordene Serum in diesen Fällen bekommt. In Vorpommern-Greifswald herrschen dafür klare Regeln. Oberstes Ziel: Keine Dosis darf verfallen. In Einzelfällen kann es so zur Impfung außerhalb der Reihenfolge kommen.