Schwerin

Der Finanzausschuss des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern hat seinem Vorsitzenden Gunter Jess verboten, künftig die Beschlüsse des Gremiums öffentlich im Parlament vorzutragen. Der AfD-Politiker habe in seiner Sitzungsleitung in der Vergangenheit immer wieder die nötige Neutralität vermissen lassen, heißt es von den Fraktionen SPD, CDU und Linke, mit deren Mehrheit der Beschluss am Donnerstag gefasst worden ist. Berichterstatter des Finanzausschusses soll ab sofort der SPD-Politiker und stellvertretende Vorsitzende Tilo Gundlack sein.

Die AfD machte den Beschluss am Freitag öffentlich und sprach von einem Skandal. Fraktionschef Nikolaus Kramer äußerte die Vermutung, im Wahljahr 2021 solle die Öffentlichkeitswirksamkeit des AfD-Abgeordneten Jess eingeschränkt werden.

Das Fass zum Überlaufen brachte aus Sicht der anderen Fraktionen, dass Jess in einer kritischen Pressemitteilung der AfD-Fraktion zur Arbeit des Finanzausschusses vom November als Vorsitzender des Gremiums aufgeführt worden war. Es stehe einem Ausschussvorsitzenden nicht zu, derartige Presseerklärungen unter dem Briefkopf einer einzelnen Fraktion abzugeben, betonten SPD, CDU und Linke.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Mitteilung ging es um den zweiten Nachtragshaushalt des Landes, den die AfD für verfassungswidrig hält. Die Pressestelle der AfD-Fraktion sprach von einem Versehen, Jess in der Mitteilung als Ausschuss-Vorsitzenden genannt zu haben. Es sei umgehend korrigiert worden.

Von Iris Leithold