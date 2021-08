Rostock

„Hubschrauber in Notlage. Triebwerksausfall. Vier Personen an Bord“, schallt es aus den Lautsprechern der Bamberg. Es ist zwei Tage her, dass das Einsatzschiff der Bundespolizeiinspektion See in Warnemünde samt 20-köpfiger Besatzung auslief und zur fünftägigen Streife auf der Ostsee aufbrach. Eigentlich war die Lage relativ ruhig – bis jetzt.

Die Durchsage hat alle Beamten in Alarmbereitschaft versetzt. Selbst diejenigen, die laut Schichtplan aktuell ruhen könnten. „Sofort auf Emergency-Kurs gehen“, lautet die nächste Anweisung. In der Ferne ist bereits das Brummen des Fliegers zu hören. Nun muss alles ganz schnell gehen.

Es dauert nicht lange, da steht auch schon das Notfallteam bereit. Die Lascher haben ebenfalls ihre Posten auf dem Hubschrauberlandedeck eingenommen. Sobald die „Super Puma“ gelandet ist, sind sie dafür zuständig den Helikopter zu sichern.

Landung trotz schwieriger Bedingungen

Bevor es aber so weit ist, muss das Schiff zunächst noch in Position gebracht und Geschwindigkeit aufgenommen werden. „Dadurch, dass der Hubschrauber nur noch mit einem funktionsfähigen Triebwerk unterwegs ist, braucht er viel Wind, um Kurs halten zu können“, erklärt Frank Gresche, Kommandant der Bamberg. „Das heißt für uns, dass wir genau im Wind fahren müssen.“

Zur Galerie Das Tätigkeitsfeld der Bundespolizisten umfasst neben Hilfeleistungen auf See unter anderem Aufgaben außerhalb des deutschen Küstenmeeres, Ermittlung bei Straftaten mit grenzpolizeilichem und maritimen Hintergrund und die Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs.

Mittlerweile befindet sich der Flieger im Sinkflug. Nur wenige Sekunden später ist es dann vollbracht: „Hubschrauber gelandet“, verkündet der seemännische Wachführer Maik Zahlmann. Von der Brücke aus hat er das ganze Geschehen an Deck über einen Monitor beobachtet.

Üben für den Ernstfall

Glücklicherweise handelte es sich dabei nicht um einen echten Notfall, sondern um eine Übung. Knapp zwölf Seemeilen von der deutschen Küste entfernt – mitten auf der Ostsee – haben sich die Besatzung der Bamberg und die Beamten der Fliegerstaffel der Bundespolizei verabredet, um gemeinsam für den Ernstfall zu trainieren. „Solche Manöver sind sehr wichtig und stehen daher immer wieder auf dem Plan“, verrät Gresche. Nur auf diese Weise könnten die Abläufe genau verinnerlicht werden. Und das sei wichtig, denn: „Fehler dürfen in Gefahrensituationen nicht passieren. Da muss jeder Handgriff sitzen.“

Lesen Sie auch Bootsführer angetrunken unter Deck: Charterboot kollidiert mit Fahrgastschiff

Das Tätigkeitsfeld der Bundespolizisten umfasst neben solchen Hilfeleistungen auf See unter anderem Aufgaben außerhalb des deutschen Küstenmeeres, Ermittlung bei Straftaten mit grenzpolizeilichem und maritimen Hintergrund und die Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs. Für den Bereich der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde sind 127 Anleger, Seebrücken und Häfen zu kontrollieren.

Grenzpolizeiliche Kontrolle in Hohe Düne

Einer davon ist der Yachthafen Hohe Düne. Und genau den steuern die beiden Bundespolizisten Sascha Jäger und Sebastian Beug noch am selben Tag an. Vom Einsatzschiff aus fahren sie mit einem Kontrollboot hinüber. Ihr erstes Ziel: Das Büro des Hafenmeisters. „Wir stehen immer in engem Kontakt, weil er am besten weiß, wer kontrolliert werden muss“, erklärt Beug. Anschließend laufen die Beamten die Stege ab. Kontrollen werden nur stichpunktartig durchgeführt. „Dort hinten steht jemand mit norwegischer Flagge“, sagt Jäger und deutet in die entsprechende Richtung. „Den schauen wir uns genauer an.“

„Die Leute sind meistens sehr kooperativ“

Ehe die Bundespolizisten das Boot erreicht haben, werden sie von dessen Besitzer auch schon fröhlich in Empfang genommen. Ohne zu zögern, zeigt er seine Dokumente vor. „Die Leute sind meistens sehr kooperativ und freuen sich sogar, wenn sie uns sehen“, so Jäger weiter. Vor einigen Jahren noch hat der 40-Jährige bei der Einsatzhundertschaft an Land gearbeitet. Da seien die Reaktionen meist deutlich ablehnender gewesen, wie der Familienvater berichtet.

Nach zwei weiteren Überprüfungen machen sich die Beamten wieder auf den Weg zum Kontrollboot. „Alles in Ordnung“, sagt Beug. Den Kollegen auf der Bamberg meldet er per Funk: „Hafenkontrolle beendet. Auslastung 80 Prozent.“ Zurück an Bord geht es für die Beamten auch gleich weiter zum nächsten Einsatz. Über Funk hat die Besatzung der Bamberg die Meldung über eine herrenlose Luftmatratze bei Fehmarn erhalten. Es gilt zu überprüfen, ob dessen Besitzer womöglich Hilfe benötigt.

Von Susanne Gidzinski