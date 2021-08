Güstrow

Der Landkreis Rostock beschafft 550 CO2-Messgeräte für die 14 Schulen in seiner Trägerschaft. Die Geräte werden in Unterrichtsräumen und Gruppenräumen installiert. So könne die notwendige Lüftung der Räume optimiert werden. „Wir wollen den Infektionsschutz sicherstellen und die damit verbundenen Belastungen für Schülerinnen und Schüler und das Schulpersonal minimieren“, erklärt Stephan Meyer, zuständiger Dezernent für die Schulgebäude des Landkreises. „Die CO2-Messgeräte machen die notwendigen Lüftungspausen effektiver und planbarer. Wir werden alle Unterrichts- und Gruppenräume damit ausstatten.“

Zwei Gymnasien testen Lüftungssystem

An den Gymnasien in Sanitz und Güstrow testet das Gebäudemanagement des Landkreises ein neues Lüftungssystem. Dabei wird ein kleiner, leiser Ventilator in ein Fenster eingebaut. Ein zweites Fenster wird dann entweder gekippt oder mit einer dauerhaften Öffnung versehen. So entsteht ein Luftstrom im Raum, der einen andauernden Austausch gewährleistet. Das soll die Fensteröffnung alle 20 Minuten ersetzen, um Schüler und Lehrer zu entlasten.

„Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat dieses System entwickelt, getestet und wissenschaftlich ausgewertet. Mit geringem Aufwand wird demnach großer Nutzen erzielt, daher werden wir das jetzt an zwei unserer Schulen auf unsere Bedürfnisse angepasst testen“, erläutert Stephan Meyer. „Wenn wir an den Herbst und Winter denken, reduziert so eine Lösung die Belastungen für Schüler und Lehrer deutlich. Durchzug, Kälte und Störgeräusche in den Klassenräumen wollen wir vermeiden.“ Im Rahmen der Testung soll der Luftaustausch entsprechend gemessen und ausgewertet werden. Bei erfolgreicher Testung wird diese technische Lösung dann in allen Unterrichts- und Gruppenräume umgesetzt.

Auch kommunale Schule rüsten auf

Einige kommunale Schulen sind bereits einen Schritt weiter: Im Schulzentrum in Kühlungsborn sind die CO2-Messgeräte bereits in allen Räumen im Einsatz. Und beim Neubau der Grundschule in Neubukow wird gleich eine Be- und Entlüftungsanlage in zwölf Klassenräumen installiert. Dafür erhält die Stadt Fördermittel vom Land.

Das Gebäudemanagement des Landkreises hat auch mobile Luftreinigungsgeräte geprüft, ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass deren Lautstärke, der hohe Wartungsbedarf und der Preis in keinem Verhältnis zum Nutzen für den Schulbetrieb stehen. Mobile Filtergeräte werden daher nur für die Räume beschafft, die über eine Fensterlüftung nicht ausreichend mit Frischluft versorgt werden können.

Von Cora Meyer