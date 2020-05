Politiker fordert Schutzschirm für Werften: „Für viele wird die Situation dramatisch“

Berlon/Rostock

Die Corona-Krise stellt die Werften in Deutschland vor gewaltige Herausforderungen. Für viele Standorte ist die Zukunft ungewiss.

Die OZ hat mit Norbert Brackmann ( CDU), Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, gesprochen und gefragt, wie der Staat der angeschlagenen Branche jetzt helfen sollte.

Der Bund ist ein großer Auftraggeber für neue Schiffe. Sollten Staatsaufträge in der Corona-Flaute vorgezogen werden, um Werften und Zulieferern unter die Arme zu greifen?

Brackmann: Darüber habe ich bereits nachgedacht und genau das beim Haushaltsausschuss des Bundestages angeregt. Dazu stehe ich zudem im engen Austausch mit anderen Ressorts, etwa mit dem Bundesverkehrsministerium, das über die meisten Schiffe verfügt und die meisten Aufträge zu vergeben hat. Wir stehen ebenso im intensiven Austausch mit der Schiffbauindustrie.

Die großen deutschen Werften werden nicht vom staatlichen Corona-Schutzschirm, dem milliardenschweren Sonderprogramm, erfasst. Ist bei den Schiffbauern, trotz Corona, alles im Lot?

Die Situation ist komplizierter. Es gibt Werften, die noch über eine lange, mehrjährige Auslastung, ein Auftragspolster bis etwa 2024/25 verfügen, wie etwa die Meyer Werft. Und es gibt andere, die dieses Polster nicht haben. Für viele wird die Situation zusehends dramatisch. Einmal weil ungewiss ist, ob die Schiffe, an denen gerade gebaut wird, dann auch von den Bestellern bezahlt werden können. Und zweitens gibt es ein großes Fragezeichen, was Folgeaufträge angeht. Es ist schon heute absehbar, dass Reeder für eine bestimmte Zeit keine neuen Schiffe in Auftrag geben werden oder vergebene Aufträge zeitlich strecken beziehungsweise gar streichen müssen.

Die Genting-Werften in MV sind derzeit mit dem Bau riesiger neuer Kreuzfahrtschiffe ausgelastet. Wie sehen Sie die Zukunft der Standorte Wismar, Rostock und Stralsund?

Diese Werften befinden sich insofern in einer Sondersituation, weil der Genting-Konzern zugleich Eigentümer, Besteller und Abnehmer der neuen Kreuzfahrtschiffe ist. Das ist einerseits eine Riesen-Chance für die Werftstandorte im Nordosten, die ja in der Vergangenheit schon einiges erlebt haben und sich immer wieder neu aufgestellt haben und technologisch Weltspitze sind. Aber natürlich beinhaltet die besondere Struktur auch ein Risiko. Ich denke, die Zukunft dieser Werften hängt von der Liquidität des Genting-Konzerns ab.

Braucht es also einen staatlichen Schutzschirm für die Werften, wie er über andere Industriebranchen längst gespannt wurde?

Es besteht die Gefahr, dass die jetzt noch relativ gut ausgelasteten Werften – und die vielen Tausend Zulieferer nicht zu vergessen – ausgerechnet dann Probleme bekommen, wenn der übrige Schutzschirm abgebaut wird. Eine solche Lücke, die die eine oder andere Werft nicht überstehen würde, müssen wir verhindern. Deshalb werbe ich für ein Programm auf Regierungsebene, mit dem ohnehin geplante Investitionen in neue Bundesschiffe jetzt vorgezogen werden.

Muss dabei nicht auch europäisch gedacht und vorgegangen werden?

Auf jeden Fall. Gemeinsam mit dem Verband für Schiffbau und Meerestechnik wollen wir auf europäischer Ebene ein Initiative starten, mit der gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden könnten: Der Green Deal der EU-Kommission soll mit der dringend gebotenen Erneuerung von Fähren im Mittelmeer, etwa in Griechenland, verbunden werden. Ich denke, mit Mitteln aus dem 500-Milliarden-Anti-Corona-Paket aus Brüssel könnte angeschlagenen Ländern in Südeuropa geholfen werden, Schiffe zu bekommen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Die Ministerien des Bundes verfügen über rund 1500 Schiffe, von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, bis zur Bundespolizei, von Forschungs- bis zu Kriegsschiffen. Wäre da ein zentrales Flottenmanagement der Bundesschiffe nicht sinnvoll, statt jedes Ministerium macht seins, wie das die Grünen fordern?

Einspruch. Nach unserem Grundgesetz ist der Bund kein Konzern. Die einzelnen Ministerien der Bundesregierung sind für die technische Ausstattung, also auch für die Wasserfahrzeuge in ihrem Ressort verantwortlich. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich etwa eine Bundesreederei zu betreiben.

Aber konterkarieren Sie das nicht damit, dass es längst einen ressortübergreifenden Arbeitskreis zu den Bundesschiffen gibt, den Sie leiten?

Nein, wir konterkarieren den genannten Grundsatz nicht. Allerdings wollen wir mit ressortübergreifender Zusammenarbeit und Abstimmung Synergien nutzen und Erkenntnisse rasch verallgemeinern. Nur ein Beispiel: Alle Beteiligten des Arbeitskreises haben sich darauf verständigt, dass Schiffe des Bundes bei Umweltstandards, bei Abgaswerten etwa, Vorreiter sein wollen.

Was heißt das konkret, was ist Ihr Ziel dabei?

Nun, dass wir so gut wie möglich sein wollen. Es wurden zwei Dinge verabredet: Es darf kein Schiff in Auftrag gegeben werden, dass nicht mindestens die Abgaswerte eines Flüssiggas-Antriebes, also LNG, erreicht. Zugleich ist der Bund bereit, dort, wo es ohne Sicherheitsbedenken möglich ist, einen Teil des Risikos für neue Technologien, etwa neue umweltfreundlichere Antriebe, zu übernehmen. Das könnte etwa in Form einer wissenschaftlichen Begleitung geschehen. Wir tun das, damit die Schiffsindustrie in die Lage versetzt wird, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, ohne dass Industrie und Reeder ein unvertretbar hohes Risiko eingehen müssen.

Zur Person Norbert Brackmann (65) ist Jurist und sitzt für die CDU seit 2009 im Bundestag. Er kommt aus Lauenburg in Schleswig-Holstein, wo sich auch sein Wahlkreis befindet. Brackmann ist verheiratet und hat zwei Söhne.

