Politologe: SPD in MV muss zugeben, dass pro-russische Haltung ein Fehler war

Rostock

Klare Worte eines Politikwissenschaftlers: Prof. Wolfgang Muno von der Universität Rostock fordert die MV-SPD von Manuela Schwesig auf, ihre „einseitige Russlandpolitik“ aufzuarbeiten. Präsident Putin sei „ein Despot“, der Angriff auf die Ukraine „ein klarer Angriffskrieg“. Da gebe es nichts zu relativieren.

„Die SPD muss selbstkritischer mit ihrer pro-russischen Haltung umgehen und zugeben, dass dies ein Fehler war“, erklärt Muno mit Blick auf den Krieg Russlands in der Ukraine. Er nimmt Bezug zum Sonderweg in MV: mit Russlandtag, Klimaschutzstiftung, Unterstützung für Nord Stream 2. Es reiche nicht, wenn die MV-SPD jetzt die Position der Bundesregierung zum Konflikt unterstütze, schließlich habe es hier in MV jahrelang eine zu positive Bewertung Putins gegeben. „Ich habe nie verstanden, warum es hier einen Russlandtag gibt“, sagt Muno. Besser wäre doch wohl ein Ostseetag oder Ähnliches, „als vor den Russen in die Knie zu gehen“. Die SPD müsse jetzt „klare Kante zeigen“.

Wie viele andere auch, sei er „überrascht“, dass Putin die Ukraine in brutaler Weise überfällt. In MV hat es jedoch bisher kaum Protest-Demos gegeben, Ausnahmen: in Rostock oder Schwerin. Dies führe er auf verschiedene Ursachen zurück. Zum einen befänden sich viele „immer noch in Schockstarre“. Muno: „Ich hoffe, dass die Proteste gegen Russland zunehmen.“ Zweitens: Umfangreiche Proteste gebe es meist gegen die Position der eigenen Regierung; hier liege die Sache aber anders. Zudem spiele die ostdeutsche Sozialisation in der DDR wohl eine Rolle. „Ich glaube schon, dass die Propaganda, die Politik gegenüber den russischen Brüdern nachwirkt“, so der Politologe. Vielen Menschen im Osten fehle ein Bezug zum westlichen Bündnis, zu den US-Amerikanern. „Für mich haben diese uns damals die Demokratie und die Freiheit gebracht“, so Muno.

Von Frank Pubantz