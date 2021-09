Polizei-Anwärter in MV: Jeder dritte Bewerber scheitert am Diktat

Schwerin

Gehen der Polizei in MV die geeigneten Bewerber aus? Laut Innenminister Torsten Renz (CDU) musste in diesem Sommer eine zusätzliche Bewerbungsrunde durchgeführt werden, um am Ende ausreichend Nachwuchs einstellen zu können. Nur etwa ein Viertel der ursprünglich 1400 Bewerber habe die erforderlichen Tests bestanden. Neben dem Sporttest ist demnach für viele Bewerber das Diktat ein Problem. In einer zweiten Runde habe es erneut 237 Bewerber gegeben.

Minister: Ich würde den Sporttest schaffen

Mit einem klaren „Nein“ antwortet der Innenminister auf die Frage, ob die Polizeitests in MV eventuell leichter werden sollten. Aber man werde mehr Werbung machen müssen, um die Zahl der Interessierten zu erhöhen, erklärt Wolf Pansow, Leiter des Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes an der Verwaltungsfachhochschule in Güstrow. „Wir brauchen mehr Bewerber.“

Das Problem: Rund 21 Prozent der Bewerber sind in diesem Jahr durch den Sporttest der Polizei gefallen, mehr als in Vorjahren. Klimmzüge, Parcours, Pendellauf und Dreierhopp waren für viele zu viel (die OZ berichtete). Er würde den Test schaffen, erklärt Renz (57), von Hause aus Fußballer. Das Geheimnis sei Training.

Bereits davor scheiterten rund 30 Prozent der Polizei-Bewerber an einem Diktat oder patzten beim parallel stattfindenden Intelligenztest. Beim Diktat seien rund 250 Worte auf Regionalschulniveau der 10. Klasse zu schreiben, so Pansow. Beispiele sind auf der Internetseite der Fachhochschule zu finden.

Auszug aus Diktat für Bewerber Auszug aus einem Beispiel-Zitat für die Aufnahmeprüfung von Polizei-Bewerbern an der Fachhochschule Güstrow. In Klammen stehen alternative Schreibweisen Doping im Sport Immer neue Dopingskandale (Doping-Skandale) erschüttern die Glaubwürdigkeit des Sports. Der Öffentlichkeit vermittelt sich zunehmend der Eindruck, dass es dem Sportler in bestimmten Kraft- und Ausdauersportarten (Ausdauer-Sportarten) nicht gelingen kann, in den Spitzensport vorzudringen, wenn er nicht zu Dopingmitteln (DopingMitteln) und -methoden greift. Die Problematik ist jedoch nicht auf den Spitzensport beschränkt, sondern auch im Breitensport anzutreffen. Mit dem Missbrauch von Dopingmitteln (Doping-Mitteln) sind schwerwiegende Gefahren für die Gesundheit und das Leben des Wettkämpfers verbunden. Dafür liefern wissenschaftliche Erkenntnisse und bekannt gewordene Fälle von Dauerschädigungen (Dauer-Schädigungen) nach langjährigem Doping sowie zahlreiche Todesfälle, die auf Doping zurückgeführt werden, deutliches Zeugnis. Schädliche Wirkungen hat Doping auch für die gesamte Gesellschaft. Der Sport nimmt in der modernen Gesellschaft einen herausragenden Stellenwert ein und wird demzufolge vielfältig gefördert. Wird in breitem Umfang gedopt, so geht die Legitimation für die Förderung verloren. Hinzu kommt, dass der Spitzensportler Vorbildfunktion (Vorbild-Funktion) für junge Menschen hat. Verfestigt sich der Eindruck, dass der Spitzensport von Manipulation geprägt ist, geht diese verloren.

So blieben nach dem Auswahlverfahren von 1400 schließlich nur 338 Polizei-Bewerber übrig, wovon wiederum einige abgesprungen oder durch das Bewerbungsgespräch gefallen seien. Am Ende fehlten 37 neue Frauen und Männer für die Landespolizei, die eigentlich an den Start gehen sollten. Eine Zahl, die mittlerweile durch eine zweite Bewerbungsrunde kompensiert worden sei, so Renz. So könnten nun bis Herbst schließlich 230 Polizeischüler ihre Ausbildung beginnen.

Polizei in MV frühestens 2024 mit 6200 Beamten

Innenminister Renz steht unter Druck: Von 2016/17 stammt das Versprechen der Regierungskoalition von SPD und CDU, die Polizei aus Sicherheitsgründen um 400 auf 6200 Stellen aufzustocken. „Dies wird frühestens 2024 erreicht“, erklärt der Minister. Aktuell seien rund 5900 Stellen besetzt. Ein Hauptgrund dafür sei, dass pro Jahr viele ältere Beamte ausscheiden: von 2019 bis 2021 jeweils 250. Die Fachhochschule bilde jetzt schon am Limit aus.

Von Frank Pubantz