Polizei: Einbruchserie im Nordwesten Mecklenburgs aufgeklärt

Gadebusch

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde ein 41-jähriger Mann aus einem Dorf bei Gadebusch als Tatverdächtiger ermittelt. Der polizeibekannte Mann soll von August 2021 an in mindestens 17 Fällen in Firmen und Privaträume eingebrochen und dort Bargeld und andere Wertgegenstände gestohlen sowie etliche Schäden angerichtet haben. Die Schäden sollen sich auf eine fünfstellige Summe summieren.

Bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung seien Teile der Beute, Tatwerkzeuge sowie andere Beweismittel gefunden worden. Auch Videoaufnahmen überführten den Mann. Die Ermittlungen dauern noch an. Betroffen waren unter anderem Geschädigte in den Regionen Gadebusch, Roggendorf und Rehna. Dabei waren im Dezember bei einem Autohändler mit Werkstatt unter anderem ein Tresor mit Plaketten für die Hauptuntersuchungen von Autos gestohlen worden.

Zu den Geschädigten zählten auch Bekleidungsgeschäfte und ein Fitnessstudio. Geprüft wird auch, ob der Mann weitere Taten in den Nachbarregionen in Schleswig-Holstein sowie im Schweriner Umland begangen haben könnte. Zum möglichen Motiv wurden keine Angaben gemacht.

Von dpa