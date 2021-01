Polizei bittet um Mithilfe: 14-Jähriges Mädchen in Schwerin vermisst

Sukow

Die Polizei sucht nach der vermissten 14-jährigen Marie Behnke aus Sukow. Sie wurde zuletzt am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf dem Großen Dreesch in Schwerin gesehen. Die Beamten vermuten, dass sich das Mädchen auch derzeit im Stadtgebiet aufhält. Jegliche Versuche, sie zu finden, scheiterten allerdings.

Marie Behnke ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine „normale Figur“. Sie hat langes, dunkelblondes und glattes Haar. Sie trägt vermutlich eine schwarze Jacke der Marke „ Adidas“, dunkle Leggins und weiße Turnschuhe.

Bild der Vermissten aus Sukow Quelle: Polizei

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270 entgegen. In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an den Notruf der Polizei.

Von RND/sap