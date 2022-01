Rostock

Fast 100 Kundgebungen pro Woche, verteilt über das gesamte Land – und das seit Wochen: Die Landespolizei gerät angesichts der anhaltenden Corona-Proteste an ihre Grenzen. Innenminister Christian Pegel (SPD) bringt nun sogar ein Verbot von Demos ins Gespräch – um die Polizei zu entlasten. „Wir kommen an den Punkt, an dem wir uns fragen müssen, wie viele Demos wir uns in dieser Lage leisten können“, so Pegel im Interview-Format OZ Live.

In den ländlichen Gegenden sei es kaum noch möglich, den normalen Streifendienst abzudecken, warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Landeschef Christian Schumacher fordert mehr Personal. Um die Beamten auf den Revieren zu entlasten, müsse das Land vor allem die Bereitschaftspolizei ausbauen: „Wir brauchen in Vorpommern endlich wieder eine komplette Einsatzhundertschaft. Die Abschaffung vor fast 20 Jahren war ein Fehler“, so Schumacher.

Rund 5900 Beschäftigte zählt das Land MV bei „seiner“ Polizei – und rein rechnerisch musste jeder Zweite davon in der vergangenen Woche zu Demo-Einsätzen: Allein zwischen dem 10. und 17. Januar sicherte die Polizei 99 Corona-Kundgebungen in MV ab, 3300 Beamte waren nach Angaben des Innenministeriums im Einsatz.

Nur drei Mal bekamen die Ordnungshüter Hilfe: Bei den Demos in Rostock gab es Unterstützung aus Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei. „Die Versammlungen stellen die Landespolizei gegenwärtig vor große Herausforderungen“, heißt es aus Schwerin.

OZ-Umfrage: Sollten die Corona-Demos in Rostock weiter stattfinden dürfen?

GdP-Chef Schumacher: „Die Kollegen kommen kaum noch aus den Stiefeln raus.“ Überstunden, verletzte Beamte – das alles gehe zu Lasten der Streifendienste. „2003 hat die damalige rot-rote Regierung die Einsatzhundertschaft in Anklam aufgelöst. Das war ein Fehler“, so Schumacher. Zwar gäbe es mittlerweile wieder 38 Bereitschaftspolizisten im Osten des Landes, aber das reiche nicht. „Um die Reviere zu entlasten, brauchen wir wieder eine komplette Einsatzhundertschaft in Anklam.“

Auch aus einem anderen Grund beobachtet die Gewerkschaft die Demos mit Sorge: „Anfangs“, so Schumacher, „waren es vor allem Menschen aus dem bürgerlichen Lager, die protestiert haben. Nun übernehmen Hooligans, Extremisten, Reichsbürger die erste Reihe. Denen geht es nicht um Corona oder Impfpflicht. Das sind Kriminelle, die missbrauchen das Demonstrationsrecht.“

Pegel: Verbot nicht mehr ausgeschlossen

„Die Lage ist eine Riesenbelastung für die Einsatzkräfte im gesamten Land. Wir haben zum Teil 40, 50 Versammlungslagen an einem Abend“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD). „Noch kriegen wir das aber organisatorisch hin“, versicherte er bei OZ live.

Allerdings: In Hamburg hätten die Gerichte am Wochenende ein Demo-Verbot bestätigt – auch mit Blick auf die zunehmende Belastung der Polizei und die Infektionslage. Denn auch für die Polizisten wachse die Gefahr einer Infektion.

In Rostock berät die Verwaltung nach OZ-Informationen bereits über ein Verbot der großen Kundgebung am Montag. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen lehnt das jedoch ab, sagt er ebenfalls bei OZ Live. „Wir haben ein Grundrecht auf Demonstrationen. Das soll so bleiben. Ich würde das nicht verbieten“, sagt der Rathaus-Chef.

Madsen betonte jedoch: Rostock werde Gewalt und Regelverstöße bei den Demos nicht mehr akzeptieren. „Es kann nicht sein, dass andere Menschen gefährdet werden – und dass Waffen mit zu einer Demo genommen werden.“ Wer nicht bereit sei, die Vorgaben bei den Kundgebungen – vor allem die Maskenpflicht – zu akzeptieren, der solle gar nicht erst kommen.

Land will Beamte später in Rente schicken

Seit Jahren ist der Personalmangel bei der Polizei ein Thema in Schwerin: Pegel hält nach eigenen Angaben an dem Ziel fest, die Polizei auf 6200 Stellen „hochzufahren“. Das Land werbe gezielt um Bewerber, habe die Zahl der Ausbildungs- und Studienplätze erhöht. Und: „Erfahrenen Polizeivollzugsbeamten im mittleren Dienst die Möglichkeit eröffnet, ihren Ruhestand für einen begrenzten Zeitraum hinausschieben zu können“, so Ministeriumssprecherin Renate Gundlach.

Von Andreas Meyer