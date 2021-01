Neubrandenburg

Ob Hinweise auf die Landung Außerirdischer, Beschwerden über ungenießbares Essen oder Internetprobleme - die Polizei nimmt die verschiedensten Anrufe entgegen. Das geht aus einer Bilanz der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) für das Jahr 2020 hervor.

Immer mehr Bürger riefen auch wegen alltäglicher Dinge in der Leitstelle an: Fragen beim Abschluss von Versicherungsverträgen oder weil die Polizei das Internet reparieren soll. Ein Mann wollte mitteilen, dass Silberstreifen am Himmel sind und Außerirdische gleich landen werden, eine Frau konnte ihr Telefon nicht laden und bat die Polizei, ihren Bruder vorbeizuschicken, ein Vater wollte seinen achtjährigen Sohn von der Polizei abholen lassen, weil dieser nicht von der Spielkonsole wegzukriegen war. Auch, wer sich aussperrt oder seinen Schlüssel verloren hat, wählt gern mal die 110. Dabei würden die Beamten stets prüfen: Ist die Tür zugefallen und im Haus sind zum Beispiel noch Kinder allein, organisiere die Polizei natürlich Hilfe.

2020 habe es rund 106 600 Notrufe gegeben. Daraus resultierten knapp 53 700 tatsächliche Einsätze. 2019 waren es rund 110 000 Notrufe und 49 300 Einsätze. Zu den häufigsten Gründen für Einsätze nach Notrufen gehörten Verkehrsunfälle, Gefahrenabwehr und das Prüfen von Beschwerden oder Hinweisen wegen Lärmbelästigung.

Kurioser Notruf: Brennender Pool in Elmenhorst-Lichtenhagen

Die Leitstelle ist zuständig für die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.

In 125 Fällen habe die Polizei Anzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ausgestellt. Das waren zehn weniger als 2019. Hierbei handele es sich sowohl um Notruf-Streiche oder Meldungen falscher Unfälle und sonstiger angeblicher Gefahren als auch um Fälle von Manipulation von Feuerlöschern oder Rauchmeldern.

