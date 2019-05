Schwerin

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat am Mittwoch auf verstärkte Kontrollen am Himmelfahrtstag hingewiesen. An die Autofahrer appellierte er: „Legen Sie schon vor Ihrem Ausflug fest, wer das Fahrzeug auf der Rückfahrt lenkt und somit auf Alkohol verzichtet und übernehmen Sie in der Gemeinschaft Verantwortung für den Einzelnen“, sagte Caffier am Mittwoch.

Dies gelte auch für Pferdegespanne und Boote. „Die Polizei wird verstärkt auf unseren Straßen und Gewässern präsent sein, um derartige Verstöße konsequent zu ahnden.“

Auch Kontrollen bei Radfahrern

Die Polizei rechne mit mehr Verkehr auf den Straßen und wolle neben Autos und Booten in diesem Jahr verstärkt Radfahrer kontrollieren. Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss werde häufig fälschlicherweise als sicher und erlaubt eingeschätzt.

Allerdings gilt ein deutlich höherer Grenzwert als beim Autofahren: Erst ab 1,6 Promille gilt ein Radfahrer als absolut fahruntüchtig und muss neben einer Geldstrafe mit dem Verlust seines Führerscheines rechnen, teilte das Innenministerium mit. Dies gelte aber auch für Radler, die schon unterhalb dieses Wertes durch Fahrfehler auffielen.

