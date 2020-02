Versuch am Telefon - Polizei in Schwerin warnt: Zwölf Betrugsversuche in zwei Tagen

Unbekannte haben in Schwerin versucht, mehrere Tausend Euro von älteren Menschen zu erbeuten. Sie gaben sich am Telefon als Verwandte in Geldnöten aus. Andere versuchten es als falsche Polizisten. Die Beamten warnen daher, wachsam zu sein.