Rostock/Neubrandenburg

Bei den großangelegten Polizeikontrollen über Ostern sind von Karfreitag bis Ostersonntag landesweit 12513 Fahrzeuge überprüft worden. Im Westen des Landes fast doppelt so viele wie im Osten: Während die Kräfte des Polizeipräsidiums Rostock an der Landesgrenze sowie den Hauptzufahrtsstraßen zu den Stränden und Inseln zum 8168 Autofahrer angehalten und 708 wieder zurückgeschickt haben, waren es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 4345 Kraftfahrer (273 Fahrzeuge mussten dort umkehren).

Elf stationäre und drei mobile Kontrollen hatte das Polizeipräsidium Neubrandenburg eingerichtet. Im Westteil des Landes, der dem Polizeipräsidium Rostock zugeordnet ist, war die Anzahl der Kontrollstellen ähnlich groß.

Anzeige

100 Anzeigen wegen Verstoß gegen Kontaktverbot

Zudem seien im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg rund 100 Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden. „Zum größten Teil hat es sich um Verstöße gegen das Kontaktverbot gehalten, da sich mehrere Personen gemeinsam auf Spiel- und Sportplätzen, in Gartenanlagen oder auch in Wohnungen aufgehalten haben. Die Einsätze haben sich größtenteils durch Bürgerhinweise aber auch durch die Feststellungen der Beamten im Rahmen der verstärkten Streifentätigkeit ergeben“, sagte Polizeisprecherin Diana Mehlberg. Das Polizeipräsidium in Rostock konnte am Sonntag noch keine vergleichbaren Zahlen vorlegen.

Mehr zum Thema:

Nach dem Urteil: Deshalb kontrolliert die Polizei trotzdem weiter

Corona-Maßnahmen: Polizei im Osten von MV mit positivem Osterfazit

Von Benjamin Fischer