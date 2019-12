Polizei nimmt vier hilflose Frauen in Schwerin, Wismar und Rostock in Schutzgewahrsam

Rostock/Schwerin/Wismar

Vier Frauen mit offenbar psychischen Problemen sind am Montag in MV von der Polizei in Schutzgewahrsam genommen worden. Sie waren psychisch labil oder orientierungslos, wie die Polizei mitteilte.

In Schwerin hat eine 57-jährige Frau um 7.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz geschrien und Reisende in der Vorhalle belästigt. Die Frau litt offenbar unter starken Gemütsschwankungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Frau in Rostock zitterte und redete mit sich selbst

Am frühen Nachmittag um 14 Uhr haben Polizisten eine 59-Jährige am Rostocker Hauptbahnhof angetroffen, die am ganzen Körper zitterte und mit sich selbst redete. Die Beamten konnten die Frau beruhigen und ermittelten ihren Wohnort. Das zuständige Polizeirevier berichtete, dass sich die Frau in psychiatrischer Behandlung befinde. Das Klinikum, in dem sie behandelt wird, wurde informiert und die Frau kam dorthin zurück.

In einem Zug von Schwerin nach Wismar befand sich am Montagmorgen eine junge Frau, die auf Zugreisende und Bahnpersonal desorientiert und psychisch labil wirkte. Die Zugbegleiterin informierte daraufhin die Polizei, die die 21-Jährige am Wismarer Bahnhof in ihre Obhut nahm und mit einem Krankenwagen ins Klinikum bringen ließ.

81-Jährige orientierungslos in Schweriner Bus unterwegs

Eine 81-jährige schutzbedürftige Frau wurde in einem Bus der Linie 8 in Schwerin gefunden. Sie war stark orientierungslos, so dass die Polizisten, sie zu ihrem Schutz mit aufs Polizeirevier nahmen. Sie verständigten den Sohn, der die Frau abholte.

