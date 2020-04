Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Nossendorf

Demmin/Nossendorf

Unbekannte Täter haben ein Einfamilienhaus in Nossendorf bei Demmin verwüstet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, liegt der Tatzeitraum vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft, als die Besitzer nicht zu Hause waren. Sämtliche Räumlichkeiten und das Mobiliar wurden durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter eine Uhr, ein Handy, ein Laptop, persönliche Dokumente sowie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt.

Spuren am Tatort gesichert

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz. Zeugen, die in der Zeit vom 19. April bis 21.April in Nossendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere Hinweise zu dem Einbruch oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Demmin unter Telefon 03998/254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ