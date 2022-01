Polizei warnt: Neonazis unterwandern Corona-Demo in Rostock

Rostock

Tausende Demonstranten haben am Montagabend in Rostock wieder gegen Corona-Vorschriften demonstriert. Auffällig: Der Zug der Unzufriedenen wird offenbar massiv von Rechtsextremisten unterwandert.

Führende Neonazis seien unter den Demonstranten gesehen worden, unter anderem von der Partei „Die Rechte“. Auch Vertreter der „Identitären Bewegung“, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, seien vorn mitmarschiert, berichten Kenner der rechten Szene wie „Endstation rechts“ oder das Magazin „Der rechte Rand“. Ein Foto zeigt Menschen, die eine Reichsflagge im Demo-Zug ausbreiten. Ein Symbol, das Neonazis gern benutzen.

Auch Vertreter der verbotenen „Schwarzen Schar“ gesehen

Die Polizei wertet das Ausmaß des Rechtsextremisten-Aufmarsches noch aus. Rostocks Polizeichef Achim Segebarth bestätigt jedoch: „Wir haben mehrere rechte Gruppierungen wahrgenommen.“ Darunter seien Vertreter der „Identitäten Bewegung“ gewesen, aber auch frühere Mitglieder des Rockerclubs „Schwarzen Schar“, die mittlerweile verboten ist. Diese seien „gebündelt in Rostock in Erscheinung getreten“. Außerdem habe man eine „Vielzahl von Einzelpersonen und Kleingruppen“ registriert, die der rechten Szene zuzuordnen seien. Darüber hinaus „gewaltbereite Fußballklientel“. Er halte dies für keinen Zufall, so Segebarth. Der Verdacht: Rechtsextremisten wollten sich „Corona-Kritik zunutze machen“.

Diese Einschätzung teilt Innenminister Christian Pegel (SPD). Auch für andere Demos in MV stellt er fest: „Wir beobachten, dass vereinzelte extremistische Personen und Gruppierungen versuchen, diese Demonstrationen für sich und ihre Zwecke zu vereinnahmen.“

Unfassbar findet das Julian Barlen, Chef der SPD-Fraktion im Landtag. „Neben eskalierender Bedrohungs-Rhetorik in Telegram-Gruppen radikalisiert sich auch das Demo-Geschehen“, so der Rostocker. „Vermummte mit Sturmhaube sowie bekannte Neonazis bilden eine gewaltbereite Minderheit, die in Rostock die Demo mit angeführt hat“, so Barlen. „Jede und jeder muss prüfen und entscheiden, mit wem man auf eine Demo geht. Nichts rechtfertigt, mit Neonazis und Gewaltbereiten zu marschieren.“

Beunruhigt ist auch Eva-Maria Kröger, Rostocker Linken-Chefin. „Man darf nicht zulassen, dass Neonazis und Rechtsextreme die Anti-Corona-Demos für ihre politischen Ziele benutzen.“ Krögers Tipp: Demonstranten, die Neonazis in den Reihen entdecken, sollten sich distanzieren, zum Beispiel indem sie spontan eine eigene Veranstaltung starten. „Wir erwarten hier, dass es hier eine klare Abgrenzung gibt.“ Sie sei sicher, dass das Auftauchen von Rechtsextremisten bei Rostocker Demos kein Zufall ist. „Das ist organisiert“, so Kröger.

Versammlungsleiter: Ich weiß von nichts

Jens Kaufmann, offiziell Versammlungsleiter der Demo in Rostock, erklärt, er kenne konkret benannte Neonazis nicht. Er versucht gar, den Spieß umzudrehen, und wirft der OZ vor, mit einer Nachfrage den Rechtsextremisten „Bedeutung und Aufmerksamkeit“ zu geben. Die Frage, ob er vom Zeigen der Reichsflagge Kenntnis habe, beantwortet Kaufmann nicht.

Stattdessen kritisiert er pauschal Politik, Medien, OB Claus Ruhe Madsen, das Ordnungsamt, das sich in seinen Augen nicht an Absprachen gehalten habe. Man sollte sich endlich mit den Sorgen der Tausenden Menschen befassen. „Wenn Ungeimpfte wie Verbrecher durchs Dorf gejagt werden, können wir von einer gesunden demokratischen Gesellschaft nicht mehr reden“, so Kaufmann. Laut Polizei hat sich Kaufmann mitten während der Demo als Versammlungsleiter verdrückt.

Von Frank Pubantrz