Stralsund/Hamburg

Die Autos der Polizei Stralsund tragen seit einigen Tagen Trauerflor. Die schwarze Schleife ziert dabei nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Social-Media-Profile der Polizisten in MV.

Die Beamten trauern damit um den 24-jährigen Bereitschaftspolizisten, der vergangene Woche nach einem schweren Nachtmarsch im Krankenhaus verstarb. Zwar kam der junge Polizist aus Hamburg, die Übung fand jedoch im Rahmen einer mehrtägigen Ausbildung an der Recknitztal-Kaserne bei Bad Sülze im Landkreis Vorpommern-Rügen statt. Noch sind die genauen Todesumstände unklar, die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Polizeipräsidium laufen noch.

Trauerflor wurde von Innenminister Renz angeordnet

Das Anbringen des Trauerflors ordnete Innenminister Torsten Renz (CDU) für alle Funkstreifenwagen des Landes MV an. Zuvor hatte die Hamburger Polizei damit bereits die eigenen Dienstwagen bestückt. Und nicht nur die Polizei im Norden macht mit – auch die Polizei in Sachsen-Anhalt hat sich dem Gedenken angeschlossen.

Torsten Renz (CDU), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Jens Büttner

In einem Schreiben hatte Renz den Kollegen aus Hamburg sein Beileid bekundet – stellvertretend auch für die ganzen Polizisten im Nordosten. Denn etliche haben den jungen Mann kennengelernt. An der Übung in dem Waldstück nahe der Kaserne hatten auch Polizisten aus MV teilgenommen. Den Kollegen aus MV geht der plötzliche Tod des jungen Kollegen deshalb auch emotional nahe.

Facebook-Leser finden Aktion der Polizei gut

Dass die Stralsunder Polizei Trauerflor trägt, befürworten viele Leser auf dem sozialen Netzwerk Facebook. „Das ist total nett von den Kollegen. So was passiert aber tagtäglich auch in anderen Branchen“, schreibt dort eine Frau. Und ein anderer User: „Mein tiefes Mitgefühl und Beileid für die Angehörigen Freunde und Kollegen!“

Die Polizei Vorpommern-Rügen trägt im Profilbild auf Facebook seit einigen Tagen eine schwarze Schleife. Quelle: Polizei VR

Wer privat seine Trauer ausdrücken möchte, hat dazu auch die Möglichkeit. Oft wird dies in MV auf der Fahrt zu einer Beerdigung gemacht. Doch worauf muss man achten, wenn man sich selbst einen Trauerflor ans Auto bindet? Laut Tüv ist ein schwarzes Schleifchen an Antenne, Türgriff oder Außenspiegel rechtlich nicht zu beanstanden. Der Flor darf nur nicht die Sicht des Fahrers oder der Fahrerin stören und weder Beleuchtung noch Kennzeichen des Autos verdecken.

Ein Trauerflor weht an einem Streifenwagen in Hamburg Quelle: Daniel Reinhardt

Nicht alle Teile sind für Trauerflor gemacht

Manche Teile sind zudem nicht auf die dauerhafte zusätzliche Belastung ausgelegt. Schaden nehmen könnten je nach Ausführung des Flors unter Umständen die Antenne, der Antennenfuß sowie das Bauteil, an dem die Antenne befestigt ist. Sitzt die Dachantenne weit hinten, sollte ein dort angebrachtes Band nicht so lang sein, dass es sich im Gestänge des hinteren Scheibenwischers verfangen könnte. Massive Schäden am Wischergestänge und dem Wischermotor können die Folge sein.

Während die Polizei trauert, haben Hansa-Fans zuletzt für einen Eklat gesorgt. Sie schmuggelten am Wochenende ein pietätloses Banner ins Ostseestadion, mit dem der tote Polizist verhöhnt wurde. Zwar hätte sich die Vereinsspitze bereits entschuldigt, doch Renz forderte in einem Statement dazu klare Konsequenzen.

Ein pietätloses Banner im Rostocker Ostseestadion Quelle: Imago

Brisant ist dieser Vorfall besonders, weil am kommenden Wochenende wieder ein Risikospiel zwischen dem Hamburger Fußballclub St. Pauli und dem FCH ansteht. Auch dieses sportliche Event werden Polizisten begleiten und absichern – mit Trauerflor an den Streifenwagen.

Von Kay Steinke