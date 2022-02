Rostock

Zwei Polizisten – kaltblütig erschossen, vermutlich um Wilderei zu verdecken. Auf den Polizeirevieren im Land gibt es derzeit kaum ein anderes Gesprächsthema. „Wir haben das in den Nachrichten verfolgt, jede Pressekonferenz gesehen“, sagt eine Polizistin, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Offiziell über die schrecklichen Taten reden soll sie nicht, deswegen bleibt ihr Name hier ungenannt.

In Kusel in Rheinland-Pfalz sind zwei Polizisten während einer nächtlichen Polizeikontrolle erschossen worden. Zwei Tatverdächtige wurden am Dienstag festgenommen. Sie sollen die tödlichen Schüsse abgefeuert haben, um zu vertuschen, dass sie in den Wäldern als Wilderer unterwegs waren. Dieses Motiv vermuten derzeit die Ermittler. Bei den Opfern handelt es sich um einen 29 Jahre alten Oberkommissar und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin.

„Wegen Wilderei morden – das macht mich sprachlos“

„Wir sind alle entsetzt, dass so etwas bei einer Verkehrskontrolle passieren kann. Ich bin sehr traurig. Die tote Kollegin war noch in der Ausbildung“, sagt die Beamtin. Außerdem sei sie unfassbar wütend. „Wie kann man zwei Menschen erschießen, um Wilderei zu verdecken? Das macht mich sprachlos.“

Sie selbst war zehn Jahre lang als Streifenpolizistin auf den Straßen einer großen Stadt unterwegs. „Verkehrskontrollen waren bei mir eher unproblematisch, die sind eigentlich totale Routine. Schwieriger wird es, wenn sich Menschenmengen zusammenrotten und wir in der Unterzahl sind. Auch zu einem Streit in eine Wohnung gerufen zu werden, ist immer kritisch. Man weiß nie, was einen dort erwartet.“

Die Sorge, abends nicht lebend nach Hause zu kommen

Spielt es in ihrem Leben eine Rolle, dass sie abends nicht nach Hause zurückkehren könnte? „Ich bin seit zwanzig Jahren dabei, da mache ich mir solche Gedanken eigentlich nicht mehr. Aber wenn gerade so etwas Schlimmes passiert ist, denkt man natürlich mehr darüber nach.“

Aus Sicht der Polizistin aus MV hat sich der Umgang mit Beamten in den vergangenen Jahren gewandelt – der Ton sei rauer geworden. „Der Respekt ist weniger geworden, die Hemmschwelle, auf uns loszugehen, ist gesunken.“ Sie glaubt, jüngere Generationen haben ein Problem damit, traditionelle Autoritäten, wie die Polizei, zu akzeptieren. „Wir werden immer öfter gefragt: Warum machen Sie diese Maßnahme? Dürfen Sie das überhaupt?“ Die Stimmung könne dann schnell kippen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie selbst ist Polizistin geworden, weil sie einen großen Gerechtigkeitssinn habe. „Ich wollte immer, dass böse Menschen zur Verantwortung gezogen werden für ihre Taten.“ Auch wenn es in der Realität immer mal Rückschläge gab – etwa weil vermeintliche Täter wieder freigelassen werden mussten –, sei das bis heute so geblieben. „Die Zeit auf Streife war eigentlich eine schöne Zeit. Wir waren eine Gruppe mit großem Zusammenhalt. Viele Freundschaften halten noch immer.“

Von amü