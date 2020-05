Mehr als 200 Teilnehmer einer Anti-Corona-Kundgebung wurden in Rostock am Montag festgesetzt. Jetzt melden sich die Gegendemonstranten zu Wort. Konkreten Fragen weicht das Bündnis „Rostock nazifrei“ jedoch aus. Auf Flugblättern haben sie die Kritiker der Corona-Regeln zuvor stark in die rechte Ecke gestellt.