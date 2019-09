Es ist die erste große Bewährungsprobe für den neuen international besetzten Marine-Einsatzstab Deu Marfor mit Sitz in Rostock: 40 Schiffe und 3000 Soldaten nehmen am Nato-Manöver „Northern Coasts“ teil, bei dem ein fiktiver Angriff auf Inseln in der Ostsee abgewehrt werden soll.