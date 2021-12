Rostock

Die Folgen der Reihe „Polizeiruf 110“, die in Rostock spielen, gehören von Anfang an zu den Favoriten des Sonntagabend-Fernsehpublikums. Am 9. Januar wird Charly Hübner zum letzten Mal den Kommissar Alexander Bukow in einer neuen Folge verkörpern. Im Interview erzählen die Autoren der Folge, das Ehepaar Eoin Moore und Anika Wangard, wie sie den Abschied von Bukow empfinden, wie sie ihn entwickelt haben und wie es für sie weitergeht.

Eoin, Sie haben beim Rostocker Polizeiruf 110 achtmal Regie geführt und sieben Drehbücher geschrieben, vier davon sind von Ihnen beiden – wie verbunden fühlt man sich dann so einem Ermittlerteam?

Eoin Moore: Das ist natürlich Family. Da gibt’s gar kein anderes Wort für. Man muss dazu sagen, dass das jetzt nicht nur Charlys Ausstieg aus dem Rostocker Polizeiruf ist, sondern auch unserer. Das hat damit zu tun, dass wir künftig weniger Krimis machen wollen.

Dieser Abschied fällt vor allem deswegen schwer, weil das so eine tolle Truppe ist. Das geht weit über das Ensemble hinaus, bis in die letzte Ecke vom Team. Wir haben da immer mit denselben Leuten zu tun, da ist eine Familie gewachsen, in der es ein großes Vertrauen gibt.

Fröhliche Stimmung am Set: Regisseur Eoin Moore (v. l.) mit den Hauptdarstellern Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner. Am 9. Januar 2022 wird Hübner zum letzten Mal als Alexander Bukow in einer neuen Folge der Reihe „Polizeiruf 110“ zu sehen sein. Quelle: Ove Arscholl

Anika Wangard: Aus der Drehbuchsicht ist die Verbundenheit mit den Figuren total elementar und genial, weil wir bei Fiktionen ganz oft das Problem haben, dass wir die Figuren nicht gut genug kennen, um wirklich überraschende, neue Sachen zu erzählen. Und Bukow und König und die Jungs drum herum waren jetzt wirklich Figuren, mit denen wir uns richtig gut auskannten. Da konnte man dann auch überlegen, an welche Grenzen die gehen können – und welche man überschreiten kann. Je besser man die Figuren kennt, umso mutiger kann man als Autor sein.

Die horizontale Erzählweise über mehrere Folgen hinweg ist ja recht einmalig bei den Sonntagabendkrimis – gab es da Widerstände?

Moore: Bei der Redakteurin Dani Mussgiller und der Produzentin Iris Kiefer standen von Anfang an alle Ampeln auf Grün. Die Absicht war, die Kommissare als Hauptfiguren zu verstehen und nicht nur als ausführende Detektive in einem Film über andere Leute. Man sollte sich beim Polizeiruf Rostock an Bukow und König erinnern und nicht unbedingt an die einzelnen Fälle. So, wie man sich auch an Columbo erinnert.

Und damit die Hauptfiguren stark bleiben, brauchen sie eine eigene Geschichte und Entwicklung. Und darum war es von Anfang an klar, dass wir auch bei nur zwei Folgen im Jahr horizontal erzählen. Schon bei der allerersten Folge wussten wir, wie der Bogen aussieht für die nächsten drei bis fünf Filme.

War von Anfang an klar, dass Bukow und König irgendwann im Bett landen?

Moore: Das Gebot war eigentlich lange, dass sie nicht zusammenkommen dürfen. Die Spannung speiste sich daraus, dass es eben nicht passiert. Sobald man diese Linie überschreitet, geht natürlich erzählerisch etwas verloren. Aber irgendwann wollten wir einfach wissen, was dann passiert, welche neuen Entwicklungen sich daraus ergeben, denn die beiden sind ja alles andere als ein Traumpaar. Sie können nicht miteinander und auch nicht ohne einander. Und darum haben wir sie dann doch irgendwann zusammengeführt.

Musste dafür Veit Bukow sterben?

Moore: Bei der Folge habe ich Regie geführt, aber das Buch nicht geschrieben. Das war immer ein Feature von diesem Format, dass es mehr Austausch zwischen den einzelnen Autoren gibt als bei anderen Sonntagskrimis. Florian Oeller, der das Buch geschrieben hat, und ich haben uns über Jahre hinweg ausgetauscht, was in welcher Folge passiert.

Schauspieler Klaus Manchen spielte im Rostocker „Polizeiruf 110“ Veit Bukow, den Vater von Kommissar Alexander Bukow. Quelle: Ove Arscholl

Die Dekonstruktion von Bukow war wichtig für die Bewegung auf König zu. Ein Grundthema bei Bukow war ja immer die Entscheidung zwischen dem Gangster-Milieu des Vaters und Frau König, die für Gerechtigkeit und Ordnung steht. Und um auf sie zuzugehen, musste er sich von der anderen Seite befreien. Es war also ein logischer Schritt, dass Veit Bukow schwinden musste. Und wir wollten, dass sie sich bei ihrem ersten liebevollen Kuss auf Augenhöhe begegnen. Beide sind in dem Moment total kaputt – er trauert um den Vater und sie hat das traumatische Erlebnis mit Guido Wachs im Gefängnis.

Welchen Einfluss haben die Schauspieler selbst auf die Entwicklung?

Wangard: Relativ viel, in diesem Fall. Die Figurenkonzeption fand von Anfang an mit beiden zusammen statt.

Moore: Die beiden Schauspieler waren von Dani Mussgiller gesetzt und wir haben dann mit beiden einzeln herausgearbeitet, wer diese Figuren sein könnten. Ich bin mit Anneke und Charly durch Rostock gelaufen und wir haben uns überlegt, wo sie wohl leben, in die Kneipe gehen, ihre Plätze haben – wer diese Leute sind. Und wir haben eben auch geguckt, wie sie sich bewegen und miteinander agieren.

Wangard: Und über die Jahre wurden dann oft erst die Bücher entwickelt und dann kamen beide dazu und haben mitentwickelt. Es gab aber eine tolle Ausnahme bei „Für Janina“, wo wir während des Buch-Prozesses mit dem gesamten Ensemble drei Tage lang geprobt haben. Wir haben das Stück dann auch auf einer Theaterbühne gespielt und alle konnten spüren, was für eine Geschichte das wurde, welche Emotionen da in den Figuren stecken. Da sind Sachen entstanden, die wir uns nicht hätten ausdenken können, die einfach durch die Schauspieler in den Proben entstanden sind. Das war fantastisch. Das vergisst niemand, der dabei ist. Das kriegt man nicht vom Schreibtisch – aber solche Gelegenheiten sind eben sehr selten, weil es sehr aufwendig ist.

In der neuen Folge spielt Zoran Subocek eine Rolle, eine Figur, die ganz am Anfang schon mal dabei war – können Sie kurz noch mal die Erinnerung auffrischen?

Wangard: Er war im Grunde die gesamte Hintergrundgeschichte von Bukow. Seit der ersten Folge hatte Bukow doch so ein dunkles Geheimnis. Und das hatte schon mit Subocek zu tun.

Moore: Ja, im Hinterkopf war er ab Folge 1 der Antagonist. Bevor Bukow nach Rostock kam, hatte er undercover gegen Subocek ermittelt. Und der hatte das irgendwann rausgefunden und Bukow erpresst, indem er dessen Sohn entführt hat. Bukow sollte die Beweise gegen Subocek vernichten, hat das auch getan und einen V-Mann verraten, der dann zu Tode gekommen ist. Und darum ist Bukow quasi nach Rostock geflohen. Und darum musste König ja gleich zu Beginn intern gegen Bukow ermitteln.

Wangard: Das war das große Geheimnis von Bukow. Und in Folge 3 „Feindbild“ haben sie dann gegen diesen alten Bekannten ermittelt und ihn in den Knast gebracht. Und jetzt kommt er wieder, um sich an Bukow zu rächen.

Wann haben Sie erfahren, dass Charly Hübner aufhört und wie sind Sie damit umgegangen?

Moore: Das ist etwa zwei bis drei Jahre her, dass Charly sagte, er wolle langsam aufhören. Er war aber flexibel, wie wir das gestalten wollen. Irgendwann in den nächsten ein bis drei Folgen, war die Vorgabe. Wir hatten also Gelegenheit, uns Gedanken zu machen, haben uns auch mit Charly länger drüber unterhalten. Und wir waren uns einig, dass sein Abschied aus der Logik der Figur stammen soll. Und darum kommen in dieser letzten Folge all diese Geister der Vergangenheit wieder.

Regisseur Eoin Moore und Setrequisitenassistentin Franziska Neisener verfolgen die Kamerabilder am Monitor. Quelle: Ove Arscholl

Wangard: Es tauchen mehrere Figuren wieder auf. Der Film funktioniert wie eine Hommage an die Reihe.

Moore: Die Puffbesitzerin Yvonne zum Beispiel tauchte auch in der Rocker-Folge „Stillschweigen“ bereits auf. Und die Figur der Tabea hat das große Unglück, wieder die Ehefrau des Opfers zu sein. Und wir haben ihr auch wieder die gleichen Zeilen verpasst wie damals – so als kleiner Insider. Also kurz gesagt, es geht darum, dass wir das Aussteigen von Charly mit der Entwicklung von Bukow verknüpfen und so ein erzählerisches Ende für diese Figur finden.

Die Figur Melly Böwe wurde in einer der letzten Folgen eingeführt, ist Bukows Halbschwester und Nachfolgerin als Ermittler und wird von Charly Hübners Ehefrau Lina Beckmann gespielt. Das fühlt sich an, als sollte das doch irgendwie in der Familie bleiben.

Wangard: Damit hatten wir tatsächlich mal nichts zu tun. Diese Entscheidung wurde uns nur mitgeteilt. Natürlich kennen wir Lina und schätzen sie sehr, sehr, sehr ...

Moore: Ja, wir haben wirklich Freudensprünge über die Entscheidung gemacht. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Aber wir können die Entscheidung gut nachvollziehen. Klar war, wer auch immer als Nachfolger von Charly käme, hätte es sehr schwer. Und auch die Kombination mit König ist schwierig, denn die Figur besteht ja eigenständig weiter mit neuem Partner.

Geschwister im Film, im echten Leben Ehepartner: Melly Voss (Lina Beckmann) und Sascha Bukow (Charly Hübner) Quelle: NDR/Christine Schroeder

Und außerdem war ja Familie immer ein großes Thema bei dieser Produktion. Es ist ein Ensemble, das sich liebt, das sehr gut und großzügig miteinander arbeitet. Das ist nicht immer so. Ich habe bei Formaten gearbeitet, wo die Hauptdarsteller sich gar nicht leiden konnten, oder es andere Dynamiken gab, die nicht kreativitätsfördernd waren. Und in Rostock wusste man immer, dass das Team total eng verbunden ist. Und das ist natürlich ein Risiko, jemanden Neues reinzubringen. Aber Lina gehört auf eine gewisse Art und Weise schon zur Familie, alle kennen sie und außerdem ist sie eine fantastische Schauspielerin. Sie wird eine ganz tolle neue Humorebene hineinbringen. Sie ist eine großartige Komikerin, ein Kracher!

Was haben Sie selbst für eine Beziehung zu Rostock entwickelt?

Wangard: Eoin ist natürlich öfter da und hat über die Jahre wirklich viel Zeit dort verbracht. Aber ich habe auch ein großes Herz für Rostock entwickelt. Ich bin wirklich gern da. Wir haben so unsere Ecken ...

Moore: Ja, die KTV zum Beispiel. Diese alternative Ecke gibt so ein vertrautes Gefühl. Das fühlt sich eher ein bisschen wie Kreuzberg an. Und was ich total geil finde, ist dieses Wechselhafte. Dass man in einer halben Stunde durch so verschiedene Welten spazieren kann, von Plattenbau über Industrieviertel, Altbauten bis Hafen. Das hat einen sehr starken Effekt. Und ich bin ja auch als Kind in Dublin an der Küste aufgewachsen, so ein Meeranschluss gibt mir immer eine tiefe Verbundenheit.

Wangard: Früher waren wir gern unten im Borwin Fisch essen. Inzwischen sind wir aber Vegetarier geworden. Aber auch da tut sich ja inzwischen was, weshalb wir vermutlich immer in der KTV landen.

Wo sehen Sie den Unterschied zwischen „Tatort“ und „Polizeiruf 110“?

Wangard: Ach, das ist marginal. Für mich kaum spürbar.

Moore: Bei uns in der Umsetzung besteht der Unterschied eher in den einzelnen Konzepten zwischen den Ermittlerteams als zwischen den beiden Marken. Ich habe Kieler, Hamburger und Stuttgarter „Tatort“ gemacht. Allein dazwischen gab es mehr Unterschiede als zwischen „Tatort“ und „Polizeiruf“.

Warum wollen Sie jetzt mit Krimis aufhören?

Wangard: Na, das Genre an sich ist nichts, womit wir leidenschaftlich verbunden sind. Das ist ein Handwerk. Aber wir sind keine Krimifans, die abends im Bett noch Krimis lesen. Wir wünschen uns einfach mehr Abwechslung, haben Lust auf Comedy, Dramedy oder auch mal gute, leise Thriller. Wir entwickeln gerade selbst alles Mögliche – klassisches Drama, Musical. Aber es gibt noch keine konkreten spruchreifen Projekte.

Moore: Gerade weil wir jetzt so lange erfolgreich Krimis gemacht haben, entsteht leicht ein Automatismus: Wenn jemand Krimi machen möchte, landet er ziemlich schnell bei unserer Agentin. Und andersrum, wenn jemand ein Drama machen will, stehen wir eben nicht ganz oben auf dessen Anrufliste. Darum entwickeln wir jetzt erst mal selbst Stoffe. Es sind viele unterschiedliche Dinge, die alle nicht Krimi sind und das ist toll. Aber das schließt auch nicht aus, dass wir nicht irgendwann doch noch mal Krimis machen.

Von Ove Arscholl