Rostock

Fast zwölf Jahre hat TV-Kommissar Sascha Bukow (Charly Hübner) an der Seite von Katrin König (Anneke Kim Sarnau) im Rostocker „Polizeiruf 110“ in der Hansestadt und Umgebung ermittelt: Nun verlässt Charly Hübner das Rostocker Team nach 24 Folgen, wie der NDR am Mittwoch mitteilte.

Die letzte Folge mit Hübner als Kommissar Bukow mit dem Titel „Keiner von uns“ wird im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt. Wer künftig gemeinsam mit Sarnau ermitteln wird, ist noch offen.

„Das waren tolle zwölf Jahre“

Hübner verlässt die Krimireihe nach NDR-Angaben auf eigenen Wunsch. „Das waren tolle zwölf Jahre“, sagte der 48-Jährige. „Wir haben vieles wagen dürfen, und vieles ist uns auch gelungen.“ Dem Publikum werde Kommissar Bukow sehr fehlen, bedauerte Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen. „Charly Hübner verkörpert diese Figur mit ihren Ecken und Kanten auf einzigartige Weise.“

Zur Galerie Das sagen die Hansestädter zum Ausstieg von Charly Hübner aus dem Rostocker Polizeiruf

Vor allem die Rostocker werden „ihren“ Bukow vermissen: „Ich mochte Charly Hübner immer. Er ist seriös, nicht so aufgesetzt und laut. Für mich als Fan des Rostocker-Polizeirufs ist es sehr traurig, dass er aufhört“, sagt Hansestädterin Evelin Schlosser (74).

Ähnlich geht es auch Gerrit Willms: „Mir gefallen die Serie und Charly Hübner sehr gut. Ich finde es schade, dass er geht“, sagt der 77-Jährige. Auch Bernadette Schulze aus Rostock ist Charly Hübner-Fan: „Ich finde ihn als Schauspieler toll, auch wenn der Rostocker Polizeiruf sehr düster ist. Bestimmt gibt es schönere Drehorte in der Hansestadt“, sagt die 24-Jährige und lacht.

„Hübner war großer Sympathieträger“

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bedauert den Ausstieg Hübners: „Charly Hübner war in der Polizeiruf 110-Rolle ein großer Sympathieträger für unsere Stadt und ein cooler Kommissar. Ich hatte das Glück, ihn auch persönlich kennen zu lernen, und weiß, wie stolz die Menschen hier auf ihn sind und wie viel er für die Bekanntheit unserer Stadt getan hat.“

Rostocker Polizeiruf auch in der Mordkommission beliebt

Auch in der Mordkommission der Hansestadt ist der Rostocker Polizeiruf beliebt: „Ich kenne kaum einen Kollegen, der ihn noch nicht geschaut hat“, verrät Kriminalhauptkommissar Peter Ernst und lacht. Der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock ist selbst ehemaliger Mordermittler und damit quasi das Gegenstück zu Kommissar Bukow im echten Leben.

„An sich gucke ich keine Krimis mehr, aber für den Rostocker Polizeiruf mache ich gern eine Ausnahme“, sagt er. Zum einen wegen des örtlichen Bezugs. „Zum anderen, weil ich die Schauspieler-Riege höchst interessant finde. Auch wenn die Geschichten nicht immer realistisch sind“, sagt der Kriminalhauptkommissar.

Hübner besuchte Rostocker Mordkommission

Bei einer Polizeiruf-Premiere 2018 im Rostocker Capitol-Kino lernte er den TV-Ermittler sogar persönlich kennen: „Charly Hübner war ein sympathischer Typ, offen und sehr interessiert an meiner Person“, erinnert sich Ernst. Ausgetauscht habe er sich mit dem Schauspieler vor allem über die persönliche Seite des Berufs.

„Wie agiert ein Hauptkommissar und was macht das mit der eigenen Psyche.“ Bereits zu Beginn der Dreharbeiten 2010 habe Hübner die Rostocker Mordkommission besucht und sich Anregungen zur Arbeitsweise geholt. Dass der beliebte TV-Kommissar nun geht, sei ein Verlust für die Serie, findet auch Ernst. Dennoch sei er gespannt, wer die Nachfolge antrete.

„Komm, mach doch mal den Bukow!“

Hübner hatte den Sender bereits vor einiger Zeit darüber informiert, dass er Abschied von der beliebten Krimireihe des NDR nehmen wolle. Wer künftig an der Seite von Sarnau ermitteln wird, will der Sender „zu gegebener Zeit“ mitteilen. Dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ hatte Hübner zuvor gesagt: „Ich hänge den Bukow mit viel Dank für die tolle Zeit an den Nagel.“

Bukows Trotz und Intuition seien ihm schon sehr nahegegangen. „Aber irgendwann hat die Figur angefangen, meine gesamte Arbeit zu dominieren. Dann kommen Regisseure in ganz anderen Arbeitszusammenhängen und sagen: „Komm, mach doch mal den Bukow!“ Das ist konträr zu dem, was ich will.“

Volkstheater-Intendant Reichel bewundert Entscheidung

Das kann auch Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters, nachvollziehen. Er habe Hübner im Rostocker Polizeiruf gesehen, aber auch in Produktionen wie Jan Georg Schüttes Roadmovie „Für immer Sommer 90“, der diese Woche einen Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion gewann. „Ihn in dieser Rolle zu sehen, hat mich sehr beeindruckt“, so Reichel.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hübner sei ein großartiger und authentischer Schauspieler, der es schaffe, viele verschiedene Figuren mit Leben zu füllen. „Ich kann sehr gut verstehen, dass er Angst hat, in eine Schublade eingeordnet zu werden. Es ist toll, dass er den Mut hat, seine finanzielle Sicherheit aufzugeben, um sich neuen Projekten zu widmen“, so Reichel.

Filmreihe über Wacken Open Air und Buch über Motörhead

Seine Kreativität habe er Hübner mehrfach bewiesen: Unter anderem war er 2018 als Musiker im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu Gast in der Halle 207. Im Volkstheater zeigte er 2018 seinen Dokumentarfilm „Wildes Herz“ über die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ aus Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit arbeitet der 48-Jährige an einer Filmreihe über das Wacken Open Air, bei der er als Drehbuchschreiber, Schauspieler und Showrunner fungiert. Im Herbst veröffentlicht der Metal-Fan zudem ein Buch über die Band Motörhead.

Nicht nur die Rostocker werden Hübner vermissen, sondern der Schauspieler vermutlich auch die Hansestadt: Rostock sei für ihn eine Heimat geworden – „vor allem eine künstlerische“, hatte er im OZ-Interview im Dezember gesagt. Anfang der 90er Jahre hatte Hübner einen Studienplatz an der Hochschule und lebte ein Jahr lang in der Hansestadt. „Es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man gerne sein will, weil der Wind hier einfach knackiger pfeift“, so Hübner.

Von Stefanie Büssing/Martin Börner