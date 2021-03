Die TV-Kommissare Sascha Bukow und Katrin König ermitteln am Sonntagabend (ARD, 20.15 Uhr) erneut in der Hansestadt. Es geht um einen Amoklauf und die Werften-Krise. Doch wie viel „echtes“ Rostock wird ein Millionenpublikum in der Folge „Sabine“ sehen? OZ-Fotograf Ove Arscholl war am Tatort. Alle Drehorte als Bildergalerie