Greifswald/Schwerin

Ein Polizist verlegt seine Dienstwaffe und findet sie nach über einem halben Jahr wieder. Geschehen in Greifswald anno 2022. Bei der Waffe soll es sich um eine SIG Sauer P6 handeln. Eine übliche Polizeipistole, älteres Modell. Neun Millimeter Kaliber, acht Schuss. Auch das Magazin sei wieder da. Nicht der einzige Fall verschwundener Waffen bei der Landespolizei in zurückliegenden Jahren. Die Opposition im Landtag fordert Aufklärung.

Polizei nennt keine Details zu den Umständen

Wie passend zur Karnevalszeit mutet die Meldung des Neubrandenburger Polizeipräsidiums an: „Die Dienstwaffe eines Greifswalder Polizeibeamten, die seit Mitte Juni 2021 als verschwunden galt, hat sich wieder vollständig inklusive Magazin angefunden.“ Kein Scherz.

Da ein disziplinarrechtliches Verfahren laufe, würden „zu den Umständen des Auffindens der Waffe derzeit keine Details genannt“, so eine Polizeisprecherin. Es gebe derzeit „keine Hinweise“ darauf, „dass die monatelang verschwundene Dienstwaffe im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte oder missbräuchlich genutzt wurde“. Sicher sei dies aber nicht.

Im Juni des Vorjahres sorgte das Verschwinden der Pistole für Aufsehen. Der Polizist, dem die Waffe aus der Erinnerung rutschte, sei nicht vernehmungsfähig, weil erkrankt, hieß es damals. Nach OZ-Informationen liegt beim Beamten eine schwere Erkrankung vor. Der Mann, ein gestandener Beamter Ende 50, habe sich nicht mehr erinnern können, wo er seine Dienstwaffe ließ, so eine Polizeiquelle. Eigentlich gebe es dafür in Polizeidienststellen Schließfächer. Doch da sei die Pistole eben nicht gewesen.

Aufklärung ist schwierig. Das Innenministerium verweist für Details an das Polizeipräsidium. Dort heißt es auf Nachfrage: „Die ganzen Umstände geben uns weiterhin Rätsel auf“, so eine Sprecherin.

In der Politik sorgt der Fall für Aufsehen. „Dass mal ein Dienstausweis oder ein Schlüssel verlegt wird, mag vielleicht jedem schon mal passiert sein“, erklärt David Wulff von der FDP im Landtag. „Eine Waffe zu verlegen, ist allerdings nicht hinnehmbar.“ Er fordert umfassende und gründliche Aufklärung. „Allerdings muss sich auch das Innenministerium fragen lassen, wie die ordnungsgemäße Verwahrung von Dienstwaffen überprüft wird“, so Wulff. „Es gab ja schon Innenminister in MV, die nicht so genau wussten, wie mit Waffen korrekt zu verfahren ist.“ Seitenhieb auf Lorenz Caffier (CDU), der erst auf Drängen der Öffentlichkeit den Erwerb einer Waffe einräumte.

Grüne im Landtag: „Das ist keine Bagatelle“

Die Grünen fordern Details in der nächsten Sitzung des Innenausschusses im Landtag. „Abenteuerlich“ finde sie die knappe Auskunft der Polizei nach sechs Monaten Ermittlungszeit, so Constanze Oehlrich. „Das Verschwinden einer Dienstwaffe ist keine Bagatelle! Für privaten Waffenbesitz gelten strenge Aufbewahrungspflichten. Diese Standards müssen selbstverständlich auch von Polizisten und Polizistinnen eingehalten werden.“ Michael Noetzel (Linke) erklärt: „Die Umstände des Dienstwaffenverlustes müssen lückenlos aufgeklärt werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landespolizei sind schon mehrere Waffen abhandengekommen. Drei weitere seit 2010, so Renate Gundlach, Sprecherin des Innenministeriums. Diese seien „weiterhin zur Fahndung ausgeschrieben“.

Von Frank Pubantz