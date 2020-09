In 139 Fällen ermittelt die Landespolizei von MV derzeit disziplinarrechtlich gegen eigene Beamte. Die Vorwürfe lesen sich wie das Portfolio eines kriminellen Clans: Drogen, Diebstahl, Schusswaffenmissbrauch. Wie der Innenminister jetzt seinen Kurs im Umgang mit den unter Verdacht stehenden Polizisten ändern will.

„Faule Äpfel aussortieren“: Caffier will bei Fehlverhalten von Polizisten in MV durchgreifen

