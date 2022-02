Kusel/Schwerin

Die Ermordung zweier Polizisten durch Schüsse mit einer Schrotflinte und einem Jagdgewehr bei einem Einsatz in Rheinland-Pfalz bestürzt ganz Deutschland. Das Motiv der beiden Täter ist noch nicht geklärt. Die beiden engagierten Polizisten sind wohl nach aktuellen Erkenntnissen Jagdwilderern auf die Schliche gekommen, die sich aber nun des Mordes verantworten müssen.

Doch welche Strafe droht für so ein Vergehen, wenn Menschen bereit sind dafür andere zu töten? Die OZ hat beim Landesjagdverband MV, einem Anwalt und dem Landeskriminalamt (LKA) nachgefragt.

Wilderei beginn schon bei Mitnahme von Geweihen

Wilderei kennt viele Formen und ist nicht nur mit der Tötung eines im Wald lebenden Tieres verbunden. Laut Julia Blau, Pressesprecherin beim Landesjagdverband, beginnt Wilderei bereits bei der Mitnahme eines vom Hirsch abgeworfenen Geweihs oder Bockhörnern. „Das wissen allerdings nur wenige und es wird selten geahndet“, ergänzt sie. Außerdem zählt zur Wilderei ein angefahrenes Tier vom Straßenrand einfach mitzunehmen oder mit Waffen ein Tier aus einem fremden, gepachteten Jagdrevier zu erlegen, so Blau.

Auch Ralf Leist, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht, der sich auch intensiv mit Jagdrecht befasst und seit 14 Jahren auch selbst Jäger ist, bestätigt: „Der Bevölkerung ist meist nicht bewusst, was Wilderei überhaupt ist und dass beispielsweise Geweihdiebstahl schon dazu zählt.“

Zahl der Wildereifälle in MV nimmt zu

Viele Wildereifälle sind nicht aktenkundig und nur wenige landen vor Gericht, so Leist. Zumeist gingen Wilderer nachts in aller Heimlichkeit vor und würden dadurch selten erwischt. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern seien Wildereien eher selten an der Tagesordnung.

Aber dennoch handele es sich um ein ernstzunehmendes Vergehen: „Wilderei ist keine Bagatelle, sondern eine Straftat“, betont Julia Blau vom Landesjagdverband. Und die polizeiliche Kriminalstatistik des Landeskriminalamtes MV gibt ihr Recht: Zwischen 2019 und 2020 nahm die Zahl der erfassten Fälle von 384 auf 411 zu.

Strafmaße zwischen Wilderei und Mord nicht vergleichbar

Das Strafgesetzbuch unterteilt Wilderei in zwei Kategorien: Einfach und schwer. Einfache Wilderei liegt vor, sobald jemand sich im Alleingang Wild aus einem Revier aneignet, dessen Pächter er nicht ist. Die einfache Jagdwilderei sei somit vergleichbar mit Diebstahl und würde mit Bußgeld oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet, so Ralf Leist.

„Ein Fall von schwerer Wilderei liegt vor, sobald gemeinschaftlich mit unethischen Mitteln unter Schusswaffengebrauch nachts gewildert wird“, erklärt er weiter. Bei schwerer Wilderei drohe eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, hingegen droht bei Mord lebenslängliche Haft. „Das Strafmaß für schwere Wilderei steht auf jeden Fall außer Verhältnis zu dem eines Mordes“, stellt Leist klar.

Von Caroline Bothe