Pollen in der Luft: Nur wenige Heuschnupfen-Geplagte im Nordosten

Heuschnupfen ist vor allem ein Leiden von Großstädtern – Mecklenburg-Vorpommern ist nach einer Erhebung der Krankenkasse KKH im bundesweiten Vergleich nur gering betroffen. Im Jahr 2018 diagnostizierten die Ärzte bei 7,2 Prozent der KKH-Versicherten im Nordosten Heuschnupfen, wie die Krankenkasse am Montag mitteilte.

Geringer war der Anteil demnach nur in Schleswig-Holstein mit 7,1 Prozent und Thüringen mit 6,8 Prozent. Am stärksten betroffen seien die Menschen in den Ballungsräumen: An der Spitze standen 2018 Nordrhein-Westfalen mit 8,4 Prozent Pollenallergikern und Hessen mit 8,5 Prozent.

Ozon macht Pollen aggressiver

Einer der Gründe für die Unterschiede sei die größere Luftverschmutzung in den Städten, so die Kasse unter Berufung auf Forscher. Das Klimagas Kohlenstoffdioxid beschleunige das Pflanzenwachstum und somit auch die Pollenproduktion. Außerdem lagerten sich Umweltschadstoffe wie Ozon an den Pollen an und machten sie zunehmend aggressiver.

Bei Verdacht auf eine Pollenallergie rät die KKH, bei einem Spezialisten einen Haut- und Bluttest durchführen zu lassen. Rasches Erkennen und Behandeln sei wichtig, damit aus einem Heuschnupfen kein allergisches Asthma werde.

Die KKH hat für ihre Erhebung nach eigenen Angaben Daten von 1,7 Millionen Versicherten ausgewertet. Davon litten 2018 rund 143 000 an Heuschnupfen.

Von dpa