Greifswald

Es tut sich was im Grenzgebiet: Die wirtschaftliche Kooperation – seit einiger Zeit von beiden Seiten beschworen – nimmt Fahrt auf, wenn auch derzeit noch gebremst durch die Corona-Pandemie.

Diese Aktivität zeigt auch der polnische Müslihersteller Vici Group, der sein deutsches Werk derzeit im Anklamer Gewerbegebiet baut. Die Vici Group wird rund 15 Millionen Euro für Produktionsanlagen in Anklam ausgeben und 110 Mitarbeiter einstellen, die Müsliprodukte für den asiatischen Markt herstellen werden, wie ein Firmensprecher gegenüber der OZ verdeutlicht.

Mecklenburg-Vorpommern ist seit Beginn des Jahres bereits der Firmensitz des polnischen Küchenmöbel-Herstellers Parex. Das Unternehmen arbeitet inzwischen von dem grenznahen Ort Boock bei Löcknitz aus.

Persönliche Kontakte wichtig für Standortwahl

Als sehr wichtig für die Wahl einer Niederlassung erweisen sich dabei die persönlichen Erfahrungen und Kontakte der Unternehmer, die zum Beispiel während eines Studiums oder auch im Rahmen eines sonstigen Deutschlandaufenthaltes gesammelt wurden, wie polnische Firmenchefs bestätigen.

„Man muss sich kennenlernen, um zusammenzuarbeiten“, sagt auch Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern. Er hat deshalb im vergangenen Herbst ein Büro in Stettin eröffnet. Damit deutsche Firmen in Polen Fuß fassen können – aber auch umgekehrt, damit Polen einen Anlaufpunkt haben, um Informationen zu bekommen und auf deutscher Seite zu investieren.

Ein polnischer Jungunternehmer aus der Region Stettin bekundete gegenüber dem Unternehmerverband bereits erstes Interesse, in Lubmin Elektro-Fähren für seine Heimatregion zu fertigen. Dann kam der harte Lockdown. „Aber wenn das vorbei ist, werden wir viele Kontakte wieder intensivieren können“, ist sich Jürgens sicher.

Polen ziehen nach Deutschland und arbeiten weiter im Heimatland

Der polnische Unternehmer Maciej Bienert ist zwar selbst seit 2009 in Bayern aktiv, hat aber regen Kontakt zu anderen polnischen Investoren in Deutschland. Das Ausmaß der Investitionen sei höchst unterschiedlich und daher statistisch nur schwer zu erfassen, sagt er. Gerade Freiberufler und Selbstständige mit kleinen Firmen kauften aber bevorzugt deutsche Wohnimmobilien in Grenznähe.

Diese sind häufig günstiger als Wohnungen und Häuser in Polen und bieten die Möglichkeit, den Firmensitz und Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen. „Viele arbeiten dann als Selbstständige in Stettin weiter wie zuvor, zahlen ihre Steuern aber in Deutschland”, sagt Bienert.

Zunehmend Anfragen zu Firmenübernahmen

Polnische Investoren interessieren sich auch sehr stark für Firmen in MV, die keinen Nachfolger finden und verkauft werden sollen, da der aktuelle Inhaber in Ruhestand geht. Der Kauf von Ackerflächen und Landwirtschaftsbetrieben ist laut Bienert aktuell ein besonders häufig diskutiertes Thema bei Firmeninhabern aus dem Nachbarland. Das polnische Interesse am Agrarbereich in MV bestätigt auch die Immobilienmaklerin Agnieszka Horn aus Neubrandenburg, die zunehmend mehr Anfragen zu solchen Objekten erhält.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade in Bezug auf insgesamt rund 2600 deutsche Unternehmen, die aktuell keine Nachfolger finden, könnte Mecklenburg-Vorpommern bei polnischen Investoren punkten. Hier gäbe es Möglichkeiten jenseits der Grenze auch für polnische Handwerkerbetriebe, schätzen Fachleute ein.

Experte: Ausbau grenzübergreifender Verkehrswege entscheidend

Laut dem Wirtschaftsexperten Fabian Möpert von Germany Trade & Invest (GTAI) ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Verkehrswege und Transportmöglichkeiten ein wichtiger Pluspunkt für die Wirtschaft im östlichen Vorpommern. Die Region wird zunehmend dem Speckgürtel der nahe gelegenen Großstadt Stettin mit ihren über 400 000 Einwohnern zugerechnet. Von dieser Lage könnte das Bundesland in der Zukunft noch weitaus mehr profitieren, sofern es sich infrastrukturell für den Austausch mit der Nachbarregion öffnet.

Das wohl bekannteste Engagement eines polnischen Investors in Deutschland ist der Einstieg des Mineralölkonzerns Orlen in das Tankstellengeschäft Anfang der 2000er Jahre. Aktuell betreibt der Konzern nach eigener Aussage zumeist unter der Marke „Star“ 580 Tankstellen in Deutschland.

Emilia Ordon von der deutsch-polnischen Handelskammer (AHK Polen) geht davon aus, dass bislang etwa 1800 Unternehmen aus Polen in Deutschland investiert haben. Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen 20 000 Mitarbeiter. Zwar überwiegt nach wie vor das Interesse der deutschen Unternehmen an Polen, da dort mehr als 7000 deutsche Firmen aktiv sind, aber auf der polnischen Seite können sich immer mehr Unternehmen vorstellen, in Deutschland tätig zu werden, zeigen diverse Umfragen unter Firmen in Polen.

Info: Aleksandra Fedorska ist eine polnische Journalistin. Sie stammt aus Posen und schreibt für die OZ seit kurzem regelmäßig über Themen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet in Vorpommern und Westpommern.

Von Aleksandra Fedorska