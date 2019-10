Ratzeburg

Die Polizei in Ratzeburg ermittelt wegen Diebstahls eines Porsche Turbo S in der Farbe Weiß mit einem schwarzen Dach. Das Hochwertige Fahrzeug sei in der Nacht von Freitag zu Samstag aus der Tiefgarage des Besitzers in der Fontanestraße gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag Abend halb 10 und Samstag Mittag gegen 13 Uhr.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum in Reinbeck etwas aufgefallen ist, die Hinweise auf Täter haben oder die etwas zum Verbleib des Fahrzeuges wissen. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541809-0 melden.

Von OZ