Rostock

Die Welt hat sich verliebt in Rostock – und in die Hanse Sail: Mit einer wahren Liebeserklärung an die Hansestadt hat Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Donnerstag das größte Volksfest in MV eröffnet. Der Staatsgast schwärmte in perfektem Deutsch von den alten Traditionsschiffen, dem Flair am Stadthafen und dem Wetter. „Es ist ein Vergnügen hier zu sein. Ich werde noch viele Male wiederkommen. Rostock ist sonnig als Portugal.“ Der Präsident eröffnet das größte Traditionsschiff-Treffen der Welt am frühen Abend gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Einladung zum Schiffegucken

Rebelo de Sousa war eigens für die Sail nach Deutschland gekommen: „Bei meinem Antrittsbesuch in Portugal haben wir uns über Seefahrt unterhalten, über die großen portugiesischen Entdecker wie Vasco da Gama“, sagte Bundespräsident Steinmeier. Er habe seinem Amtskollegen von den Windjammern auf der Hanse Sail vorgeschwärmt und ihn nach Rostock eingeladen. Und der Gast wurde nicht enttäuscht: „ Portugal ist stark von den Hansestädten beeinflusst worden. Sie waren unser Vorbild in der Seefahrt und im Handel“, so Rebelo de Sousa.

International wie nie

Insgesamt 170 Schiffe aus 14 Nationen sind in diesem Jahr bei der Hanse Sail mit dabei. Bis zum Abschluss am Sonntagabend erwarten die Macher um Sail-Chef Holger Bellgardt erneut mehr als eine Million Gäste an der Warnow. Und so international wie in diesem Jahr war das Fest seit Jahren nicht mehr: Delegation aus Russland, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Schweden, Italien, Lettland, Frankreich, Mexiko, Kolumbien, den Niederlanden, Polen, Finnland und sogar aus China sind auf der Sail zu Gast. Die weiteste Anreise hatten die Vertreter aus Rostocks Partnerstadt Dalian und der befreundeten Millionen-Stadt Hefei. Sie alle waren zum Auftakt voll des Lobes für die Sail und für die Hansestadt: „Ich fühle mich in Rostock wie Zuhause“, so die lettische Botschafterin Inga Skujina.

„Die Sail steht für Freiheit“

Genau diese Internationalität zeichne die Sail aus – vor allem in Zeiten, in denen es weltweit zunehmend Konflikte und Streitereien zwischen den Nationen gibt: „Bei der Sail sind wir alle eine Einheit. Wir feiern die Weltoffenheit über die Meere“, so Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos). Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) schwärmte: „Die Sail ist das schönste Fest in MV – gerade weil sie für Frieden und Freiheit steht.“ Von dieser Freiheit machten zur Eröffnung auch eine kleine Gruppe von Demonstranten Gebrauch: Sie nutzte die Eröffnung, um mit Transparenten gegen das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz in MV zu protestieren.

Höhepunkt am Sonnabend

Bis Sonntag wird noch in Rostock und Warnemünde gefeiert – mit Ausfahrten der Traditionsschiffe, mit einem bunten Meile im Stadthafen und im Iga-Park. Höhepunkt sind das Feuerwerk in der Innenstadt und die Lichterfahrt der „Mir“ am Sonnabend.

Von Andreas Meyer