Plötzlich fällt ein Corona-Selbsttests positiv aus. Was ist zu tun, wenn das der Fall ist? Viele Menschen sind verunsichert. Dabei ist der Ratschlag der Politik klar: „Daher soll bei Vorliegen (...) nach jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden“, rät das Bundesgesundheitsministerium (BMG).

Diesen Anspruch bekräftigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag: Entgegen bisheriger Planungen soll es nun doch dabei bleiben, dass Bürger nach einem positiven Corona-Schnelltest auch einen Anspruch auf PCR-Nachtestung haben. Seinen Angaben zufolge würde die vorhandene Kapazität bei PCR-Tests auch ausreichen, wenn eine tägliche Zahl von bis zu 450.000 Corona-Neuinfektionen erreicht würde.

Es bleibt aber nach Lauterbachs Angaben dabei, dass Labore künftig vorrangig Proben von Risikogruppen, Beschäftigten in Kliniken, Praxen, in der Pflege und in Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung untersuchen sollen. Andere Proben rücken damit nach hinten, so dass es mit den Ergebnissen möglicherweise länger dauern könnte. Die Änderung der Testverordnung ist dem Gesundheitsminister noch in dieser Woche geplant.

Isolation bis Ergebnis vorliegt

Bis das Ergebnis des Tests vorliegt, sollte man sich vorsichtshalber zu Hause isolieren. Um einen Termin für einen PCR-Test zu erhalten, sei ein Anruf beim Hausarzt, bei der Hausärztin, beim Gesundheitsamt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 nötig.

