Postauto-Dieb ist auch der Todesfahrer von Weitenhagen

Friedland/Neubrandenburg

Der 20-jährige Postauto-Dieb, der sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Friedländer Polizei geliefert hat, ist auch für einen schweren Unfall vor zwei Wochen verantwortlich. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist er bei der Verfolgungsjagd in Weitenhagen Ende November gegen einen Baum gefahren, wobei ein Mitfahrer starb . Dem 20-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der Täter ist seit Ende November viermal wegen verschiedener Delikte von der Polizei gefasst worden. Am Sonntag ist er der Polizei aufgefallen, als er in Neubrandenburg einen Tankbetrug begangen hat. Bei der Tat stand der junge Mann unter Drogeneinfluss. Außerdem war er am Diebstahl eines Transporters in Neubrandenburg beteiligt. Das Fahrzeug eines Raumausstatters wurde in der Nacht zum 7. Dezember entwendet und wenig später in der Ortschaft Usadel (Mecklenburgische Seenplatte) gefunden.

Mehrfachtäter hat keinen Führerschein

Am Mittwoch hatte er mit zwei Komplizen ein Postauto geklaut. Die zwei männlichen Täter im Alter von 19 und 20 Jahren haben die Fahrerin des Postautos niedergeschlagen. Sie musste ins Krankenhaus. Die anschließende Verfolgungsjagd ging über 60 Kilometer.

Dabei waren 30 Beamte, 19 Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach Angaben der Polizei raste der 20-jährige Fahrer durchweg mit 150 km/h durch die Ortschaften und rammte mehrere Streifenwagen. Es wurden dabei zwei Polizeiautos beschädigt, wie die Beamten am Mittwochabend korrigierten. Am Ende kam der Fahrer bei Jarmen (Mecklenburgische Seenplatte) von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

Antrag auf Untersuchungshaft

Bei dem Unfall wurden der Fahrer, der 19-jährige Beifahrer und ein 15-jähriges Mädchen, das sich ebenfalls in dem gestohlenen Postauto befand, schwer verletzt. Sie wurden in das Greifswalder Klinikum gebracht. Die Staatsanwaltschaft will beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr beantragen. Der 19-Jährige wurde aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige und das Mädchen liegen noch im Krankenhaus.

Von Nora Reinhardt