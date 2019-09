Postbank-Filialen in MV geschlossen: Weitere Streiks drohen

Rostock

Für mehr Gehalt oder mehr Freizeit sind am Montag die Mitarbeiter der Postbank-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße gegangen. Kunden von zehn der 16 Standorte im Land standen vor verschlossenen Türen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen.

Auslöser sind die stockenden Gehaltsverhandlungen. „In der dritten Verhandlungsrunde war noch so eine große Kluft zwischen unseren Forderungen und den Zugeständnissen des Arbeitgebers erkennbar, dass wir diesen allerletzten Schritt gegangen sind“, erklärt der Rostocker Verdi-Gewerkschaftssekretär für Finanzdienstleistungen, Stefan Gillwald.

200 000 Mitarbeiter streiken deutschlandweit

Wie viele Mitarbeiter in MV ihre Arbeit niedergelegt haben, könne er nicht sagen, deutschlandweit seien es aber 200 000 Postbank-Angestellte gewesen. Am Streik im Nordosten beteiligten sich die Filialen in Hagenow, Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg, Pasewalk, Greifswald (Mühlenstraße), Stralsund, Rostock (St.-Petersburger Straße und Neuer Markt) und Bad Doberan.

Insgesamt wurde im Norden in rund 85 Zweigstellen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gestreikt. Die Verhandlungen laufen bundesweit für rund 12 000 Beschäftigte der Postbank-Filialen und einiger anderer Tochterunternehmen der Deutschen Bank.

Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um sieben Prozent, mindestens aber um 200 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Beschäftigten sollen dabei wählen können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit erhalten möchten. Des Weiteren fordert Verdi eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro.

Verdi findet Angebot der Postbank „inakzeptabel“

Das Angebot der Arbeitgeberseite bei der dritten Verhandlungsrunde am 9. September sei für die Gewerkschaft inakzeptabel gewesen. „Auf Dauer hätten die Mitarbeiter sogar finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen, weil nicht einmal die Teuerungsrate ausgeglichen worden wäre. Deshalb haben wir die Gespräche ergebnislos abgebrochen“, erklärt der Gewerkschafter.

„Das ist kein Angebot, über das wir ernsthaft reden können. Die Beschäftigten, die unter schwierigen Bedingungen gute Erträge für das Unternehmen erwirtschaftet haben, fühlen sich provoziert“, betont auch Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. „Es scheint so, als wäre die Arbeitgeberseite überhaupt nicht an einem Tarifkompromiss interessiert. Sie setzt eindeutig auf Zuspitzung.“ Die Postbank äußerte sich am Montag auf OZ-Anfrage nicht zu den Verhandlungen.

Nächsten Gespräche im Oktober

Auch Stefan Gillwald geht davon aus, dass es noch zu weiteren Streiks kommen wird. „So herausfordernd, wie die Gespräche derzeit laufen, wird das noch eine Weile dauern“, sagt der Gewerkschaftssekretär. Der Druck soll weiter erhöht werden. „Und jeder Streiktag tut weh.“

Im Oktober sollen die Tarifverhandlungen in die nächste Runde gehen.

Mehr zum Thema:

Commerzbank auf Sparkurs: Jobabbau und Filialschließungen

Was sich für Bankkunden beim Online-Banking jetzt ändert

Neue Regeln beim Online-Banking verunsichern Kunden in MV

Von Ann-Christin Schneider