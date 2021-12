Prämie für Pflege-Rückkehrer? „Schlag ins Gesicht für alle noch aktiven Pfleger“

Rostock

Die 10 000-Euro-Prämie, die Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch unlängst für die Rückkehr ehemaliger Pflegekräfte in der Corona-Krise forderte, hat zunächst einmal Skepsis beim Pflegeverband hervorgerufen. Und auch Leser gehen kritisch mit dem Vorstoß ins Gericht.

Heidrun Hell könne sich vorstellen, dass „dann der Rest doch erst recht kündigt und dann wieder anfängt.“ Daher lautet ihre Forderung: „Für alle sofort den Lohn erheblich anheben, sonst ist es doch wieder ungerecht.“ Die, die geblieben sind, seien die Gekniffenen. Ulrike Palm verdichtet den Gedanken noch: „Dann sollten alle Pflegenden sofort die Arbeit beenden, denn das hat jeder verdient.“

„Nur Geld löst nicht die Probleme“

Anni Bü denke, „die Arbeitsbedingungen und der Personalschlüssel müssen geändert werden. Damit wären wir schon zufrieden. Nur Geld löst nicht die Probleme. Und wie schon gesagt wurde, es ist für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ein Schlag ins Gesicht. Irgendwann im Leben hat jeder pflegerischen Bedarf, überlegt euch doch mal, wie man selbst behandelt werden möchte. Stellt endlich die Weichen für eine menschenwürdige Zukunft im Bereich Pflege.“

Lesen Sie auch Wo sich Ungeimpfte verstanden fühlen: Arzt aus Dierhagen erstellt Fake-Atteste

Pierre Griese sieht genau in der Bezahlung einen Hebel, sagt, man solle aufhören, „Sozialberufe asozial“ zu bezahlen. Griese plädiert für eine „Wertschätzung, die sich auf dem Konto widerspiegeln muss.“ Jannis Dionysos ergänzt: „Wir alle sollten bereit sein, die darauf folgenden Beitragserhöhungen zu tragen, ohne gleich wieder zu jammern.“

„Ich würde für das Geld nicht zurückkommen“

Diana Malta fragt: „Was soll man mit 10 000 Euro Prämie, wenn sich in der Pflege für das Personal nichts ändert, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, kein Personalschlüssel?“ Auch Wochenenddienste werden unter den Lesern immer wieder thematisiert. Malta jedenfalls ist sicher: „Ich würde für das Geld nicht zurückkommen.“ Als einen Schlag ins Gesicht für alle noch aktiven Pfleger, die bis jetzt durchgehalten hätten, so empfindet es Mathias Sturm.

Ingrid Röder sagt mit Blick auf die Arbeitsbedingungen: „Nicht, dass man mich falsch versteht, ich habe vollsten Respekt vor der Pflege, aber soweit ich es kenne, muss man laut Gesetz zehn Sonntage, ich betone Sonntage, nicht Wochenenden, im Jahr frei haben. Andere Berufsgruppen müssen es auch und wenn man es nicht will, muss man den Beruf wechseln. Wer am Wochenende arbeitet, macht das auch aus Liebe zum Beruf.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Monika Schumacher knüpft hier an, findet die Prämie an sich eine „gute Idee“, aber das genüge nicht, sagt sie. „Es muss allgemein mit mehr Personal nachgerüstet werden, damit nicht jeder Einzelne weiterhin im Monat mindestens zwei Wochenenddienste machen und regulär mehr als acht Stunden am Tag arbeiten muss. Außerdem müssen die Arbeitszeiten familienfreundlicher gestaltet werden. All das, zusammen mit einer deutlichen Anhebung des Gehaltes und einer ebenso deutlicheren Achtung in der Gesellschaft würden helfen, dass es mehr Leute in den Beruf zieht.“

Von Juliane Lange