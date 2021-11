Neubrandenburg

Eine Corona-Impfung zusammen mit einem „Tag der offenen Tür“ bei Rettungskräften hat sich im Kreis Mecklenburgische Seenplatte offensichtlich als echter Besuchermagnet herausgestellt. Innerhalb von vier Stunden haben sich 201 Menschen impfen lassen. Als ein „Lockmittel“ erwies sich dabei der Probebetrieb der neuen Feldküchen für die Betreuungszüge des Seenplatte-Kreises und des Kreises Vorpommern-Rügen. Die Mitarbeiter kochten Schweinebraten, den mehrere Hundert Besucher kostenlos genießen durften. Anreize zum Impfen sind unter OZ-Lesern umstritten. Sollte der Hauptanreiz für eine Impfung nicht für alle sein, sich und andere zu schützen, fragen sie.

Jana Uschkurat finde es gar „peinlich, dass die Menschen mit Bratwurst oder Schweinebraten geködert werden, um sich impfen zu lassen. Man sollte es doch freiwillig tun, ohne etwas dafür zu bekommen.“ Ungeachtet der Aktion, sei sie immer noch der Meinung, dass jeder für sich selber entscheiden solle, ob er sich impfen lasse oder nicht, so Uschkurat.

Sandra Boetzkes kritisiert die Aktion, lehnt die Impfung für sich bislang ab und stellt sich die Frage: „Wie verzweifelt müssen diese Menschen sein, dies anzubieten und die, es zu nehmen. Käuflich. Jeder hat seinen Preis. Meiner bleibt unbezahlbar. Kein Geld der Welt lässt mich für meine Gesundheit in diesem Fall schwach werden.“

OZ-Umfrage: Was halten Sie von Impfanreizen? Immer häufiger werden Ungeimpfte mit Prämien gelockt: Schweinebraten in Neubrandenburg, Bratwürste in Thüringen. Was halten Sie von dieser Strategie? Soll es Ihrer Meinung nach in MV mehr Anreize geben? Hier können Sie abstimmen.

„Hauptsache, es wird geimpft“

Eine Aussage, die Widerspruch hervorruft, Anja Durdel notiert: „Gesundheit ist nicht käuflich! Schwach werden? Eine Impfung annehmen, die mich wahrscheinlich vor einem schweren Verlauf schützt, ich so nicht die ITS und das Personal belaste, definieren Sie als schwach?“ Weiter sagt sie: „Ob die Erstlinge oder die, die sich den Booster abholen wollten, mit einem Schweinebraten überzeugt wurden, mag jeder hier interpretieren, wie er möchte, so Durdel. Ihr sei es inzwischen jedenfalls völlig Wurst, wie und womit jemand vom Impfen überzeugt werde. „Hauptsache, es wird geimpft, es ist wertvolle Zeit verloren gegangen, so dass der Lockdown zu Weihnachten, wenn nicht schon früher, bevorsteht. Die Pflegekräfte sind wieder am Limit und nein, nicht wieder das Argument: Bettenstreichung. Spätestens jetzt müssten doch alle merken, dass uns der ganze Mist um die Ohren fliegen wird.“

„Bei einem Obdachlosen könnte ich das verstehen“

Elke Demmig empfindet es ebenso als Peinlichkeit, das Angebot anzunehmen. „Entweder ich will mich impfen lassen oder eben nicht.“

Jan Kneiphof stellt fest: „Offensichtlich gibt es immer noch Menschen, denen ein Stück Schweinebraten reicht, um eine Entscheidung zu finden. Das sagt mehr über denjenigen aus, der den Braten isst, als über den, der ihn reicht.“

Steffen Klatt meint: „Lächerlich, was hier passiert! Entweder ich will mich impfen lassen oder nicht, da helfen auch keine Bratwürste oder Schweinebraten.“

Grit Wuschek betont, sie sei kein Impfgegner, „aber die Geimpften in ihrer vermeintlichen Sicherheit, die man ja auch versprochen hatte, sorgen nicht unwesentlich für diese Entwicklung“, meint Wuschek. Und: Die meisten Ungeimpften wüssten, dass sie vorsichtig sein müssen und verhalten sich adäquat. „Einige Geimpfte auch, aber viele eben leider, leider nicht.“

Katrin Jordan sieht es so: „Schon traurig, dass es Menschen gibt, die sich wegen eines Essens impfen lassen. Bei einem Obdachlosen könnte ich das noch verstehen, aber bei anderen nicht. Dazu fehlt mir echt das Verständnis.“

„Die Pandemie ist keine Privatsache“

Peter Meier mahnt Solidarität aller an: „Diese Pandemie ist längst keine Privatsache mehr. Ich befürworte in diesem Fall eine Impfpflicht.“

Anita Dreier-Menzi zeigt sich entsetzt: „Muss ich jetzt lachen oder weinen? Für einen Schweinebraten geht man mal zum Impfen? Vorher wollte man nicht, aber für so was? Langsam fehlen mir die Wort. Also: Wir haben eine Jahrhundertpandemie, alles ist überlastet, Lockdowns, und in so einer Zeit lockt man Leute mit Würsten, Schweinebraten, Eis, Berliner, Gutscheinen und Verlosungen zum Impfen?“

Sven Röger aber ist überzeugt: „Der Zweck heiligt die Mittel.“ Seinen Kommentar versieht Röger mit dem Bildsymbol: Daumen hoch.

Von Juliane Lange