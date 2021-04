Rostock

Das Wichtigste für die Schüler im Land sei es, endlich wieder in die Klassenzimmer zurückkehren zu können, so hat es der Vorsitzende des Landesschülerrates (LSR) Anton Fischer formuliert.

Damit verbunden hat der LSR nun einen Forderungskatalog an die Landesregierung versandt, in dem es unter anderem heißt, dass den Schülern auch bei einer 7-Tages-Inzidenz über 100 Präsenzunterricht ermöglicht werden solle. Viele Leser unterstützen das Ansinnen.

Wie geht es mit der Schule nach den Sommerferien weiter?

Gudrun Potratz sieht Handlungsbedarf. „Kein strukturierter Tagesablauf seit gut einem Jahr. Wie soll der Lehrplan für die Schüler nachgeholt werden? Wenn der Schlendrian sich festigt, ist es schwer, ihn wieder loszuwerden. Die Sommerferien beginnen für unsere Kinder am 15. Juni. Ich mag gar nicht daran denken, wie es mit der Schule nach den Sommerferien weitergeht. Versprochen wurde viel, gehalten leider nicht.“

Lesen Sie auch:

Martin Emmig fordert ebenfalls eine „Öffnung der Schulen ohne Testzwang“. Solveig Grasse findet es traurig genug, dass „sich unsere Kinder an die Politik wenden müssen.“

„Politik kennt nur Distanzunterricht als Antwort“

Leon Engel störe sich daran, so schreibt er es, dass sich drei Gruppen gegenüberstünden, die sich jeweils die Verantwortlichkeiten zuschieben würden. „Da ist die Politik, die seit einem Jahr nur die Antwort Distanzunterricht kennt und davon ausgeht, dass Lehrer und Eltern das schon irgendwie hinbekommen werden. Außerdem wird weder darüber nachgedacht, wie es wieder halbwegs normalen Unterricht geben kann, noch wie entstandene Lernlücken sinnvoll geschlossen werden können.“

Zu Gruppe zwei gehörten nach Ansicht Engels die Lehrer selbst, die, „ohne alle gleichzustellen, stumpf den regulären Präsenzunterricht auf Papier übertragen und diesen an die Schüler abgeben und denken, dass dies ihren beruflichen Auftrag erfüllt. Und dann gibt es Gruppe drei, die Eltern. Auch hier gibt es solche und solche, aber machen wir uns nichts vor: Die meisten Eltern haben ab dem Moment ihre schulische Begleitung im Distanzunterricht beendet, als endlich ein Lehrer Kontakt zu den Schülern hatte.“ Was bleibt, sind die Schüler, so Engel, „die sich selbst um einen Tagesablauf kümmern und vor sozialer Verkümmerung bewahren müssen“.

Von Juliane Lange