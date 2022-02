Rostock

Eine Lehre aus den Anfängen der Pandemie sollte sein, die Schulen mit oberster Priorität offenzuhalten. Doch angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen kritisieren Lehrerverbände zunehmend das starre Festhalten an der Präsenzpflicht.

An der Seite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wirft der Verband der Politik vor, die Durchseuchung an den Schulen klammheimlich bis billigend in Kauf zu nehmen. Und natürlich diskutieren auch Eltern sowie Leser über die weiter offenen Schulen und fragen, ob das Pochen auf Präsenz jetzt die richtige Strategie ist.

„Es ist doch die Frage, ob das um jeden Preis der Fall zu sein hat“

Eleonora Spanien etwa frage sich, so sagt es diese Leserin, wo der große Aufschrei der Empörung bleibe. Sie will aber auch dies zu verstehen geben und nicht falsch verstanden werden: „Zweifelsohne ist eine offene Schule besser als eine geschlossene, da dürfte sich die Mehrheit einig sein.“ Aber: „Es ist doch die Frage, ob das um jeden Preis der Fall zu sein hat. Warum gibt es beispielsweise keine Möglichkeit, kleinere Lerngruppen zu organisieren? Wo sind valide Konzepte neben dem scheinbar ultimativen Konzept Lüften?“

Katrin Jordan meint: „Da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, glaube ich. Allen recht machen, kann man es eh nicht. Werden die Schulen geschlossen, meckern die Eltern. Bleiben sie auf, meckern die Eltern, müssen Klassen in Quarantäne, meckern die Eltern.“ Im Fall einer geschlossenen Schule sagt Jordan: „Da ist die Frage, ab welchem Alter man das Kind allein zu Hause lassen kann. Die Betreuung für Kinder sollte dann auch wirklich nur für berufstätige Eltern gelten.“

„Dass sich Menschen mit Omikron infizieren, ist nicht zu verhindern“

Martina Junghans empört sich daraufhin, fragt: „Warum sollte die Betreuung nur für berufstätige Eltern sein? Hat nicht jedes Kind ein Recht auf Bildung und soziale Kontakte? Genau das wäre der Fehler. Nur Kinder von berufstätigen Eltern zu betreuen. Alle Eltern (egal ob ein Job vorhanden ist oder nicht) sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder zur Schule bringen zu können.“

Silvia Dan ist der Ansicht, dass Schulen zur Pandemiebekämpfung beitragen, so sagt sie es. Und weiter: „Die Kinder und Jugendlichen werden dort regelmäßig getestet. Ist die Präsenzpflicht aufgehoben, führt dies kaum zur Kontaktreduktion. Ganz im Gegenteil.“ Die Freizeit werde gut genutzt für viele, viele Kontakte, so Dan. „Schüler treffen sich trotzdem, und das dann ohne irgendeine Schutzmaßnahme wie Test oder Maske. Dass sich die Menschen mit Omikron infizieren, ist wohl nicht zu verhindern. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht.“

„Digitalunterricht können die meinetwegen in den Städten machen“

Besonders die sozialen Kontakte nimmt Michael Werner in den Blick: „Digitalunterricht können die meinetwegen in den Städten machen, wo man Freunde schnell erreichen kann als Kind. Bei unserer Dorfschule, wo die Kinder aus dem ganzen Umland zusammengekarrt werden, ist es wichtig, dass man sich trifft. Meine Tochter wohnt zwölf Kilometer entfernt von ihrer besten Freundin, also ist Präsenzunterricht für die soziale Entwicklung wichtiger, als von zu Hause aus Aufgaben zu machen.“

Jack Da schimpft: „Wie wäre es, die Schulzimmer endlich mit längst verfügbaren UV-Luftreinigern auszustatten, statt die Kinder ständig nach Hause zu schicken?“

