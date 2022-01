Präsenz oder online: So managen die Unis und Hochschulen in MV die Prüfungsphase

Rostock

Um das Infektionsrisiko an den Universitäten und Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern zu minimieren, versuchen viele Einrichtungen, auf nicht notwendige Kontakte zu verzichten. Das bedeutet auch, dass Prüfungen, die normalerweise in Präsenz abgenommen werden, nun immer öfter auch digital stattfinden. Wie die Universitäten und Hochschulen im Land das im Einzelnen regeln, im Überblick:

Uni Rostock lässt Klausuren in Präsenz schreiben, wo möglich

An der Universität Rostock werden vor allem Klausuren noch in Präsenz geschrieben, der Großteil der mündlichen Prüfungen hingegen werde online abgenommen, wie Uni-Sprecherin Kirstin Werner mitteilte. Hausarbeiten und Berichte oder studienbegleitende Arbeiten könnten ohnehin aus der Ferne absolviert werden. „Aufgrund der sich gerade wieder verschärfenden Pandemie-Situation gibt es zudem vorausschauende Überlegungen, den Anteil der geplanten Präsenzprüfungen für die anstehende Prüfungsphase noch weiter zu reduzieren“, so Werner.

Betrugsversuche bei Prüfungen ließen sich nie ganz ausschließen – weder in Präsenz noch bei digitalen Formaten. Bei Alternativen, wie der Hausklausur, werde durch die Art der Fragestellung weitmöglichst sichergestellt, dass ein Verständnis erforderlich ist, was sich in der Kürze der Zeit nicht durch Google-Suchen oder Ähnliches herstellen lässt. Ähnlich verhält es sich bei mündlichen Prüfungen, wobei durch die Videokonferenz über Sichtkontakt Betrugsversuche erschwert werden können.

Gemäß der jeweiligen Vorgaben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde die Lehre an der Universität Rostock online, in Präsenz oder auf hybride Weise realisiert. Komplett auf Präsenzlehre verzichtet wurde laut Werner nur im ersten harten Lockdown im Frühjahr 2020, als ohnehin vorlesungsfreie Zeit war. Danach gab es immer Regelungen, die die Präsenzlehre zumindest von praktischen Lehrveranstaltungen und Ähnlichem realisierbar machten.

Uni Greifswald lässt hauptsächlich digital prüfen

Der Krisenstab der Universität Greifswald hat Mitte Dezember mit vorausschauendem Blick auf die Pandemie-Situation die Lehrenden gebeten, Prüfungen wieder möglichst digital durchzuführen. Sie können gemäß dem Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre jedoch selbst über die geeignete Prüfungsform entscheiden, teilte Uni-Sprecher Jan Meßerschmidt mit. Grundlage für digitale Prüfungen sei die Rahmenprüfungsordnung der Universität Greifswald.

Auf dem Portal der Universität können Dozierende Vorgaben und Empfehlungen zur Durchführung digitaler Prüfungen einsehen und bekommen Hinweise, die das Risiko von Betrugsversuchen einzuschränken. Auch bei digitalen Prüfungen gibt es eine Prüfungsaufsicht, Täuschungsversuche beziehungsweise die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel haben schwerwiegende Folgen.

Da Prüfungen dezentral organisiert und über einen langen Zeitraum geplant durchgeführt werden, gibt es keine aktuelle Statistik darüber, wie viele Prüfungen digital durchgeführt werden, so Meßerschmidt.

Phasen ohne jegliche Präsenz gab es in Stralsund nicht

An der Hochschule Stralsund werden derzeit etwa die Hälfte aller Prüfungen in Präsenz absolviert, wie Prof. Dr. Michael Koch, Prorektor für Studium und Lehre, mitteilte. Um sicherzugehen, dass bei den Online-Prüfungen nicht geschummelt werden kann, wird eine elektronische Kommunikationseinrichtung mit Videoaufsicht verwendet – gemäß Landeshochschulgesetz.

Phasen, in denen an der Hochschule Stralsund gar keine Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, gab es laut Prof. Koch bisher nicht. „Es haben immer zumindest spezielle Laborveranstaltungen, natürlich unter entsprechenden Auflagen, in Präsenz stattfinden können.“

Das Wintersemester 20/21 und das darauffolgende Sommersemester haben zu einem großen Teil digital stattgefunden. „Mit dem Wintersemester 21/22 sind wir in Präsenz gestartet, haben dann aber aufgrund der Fallzahlen im Landkreis Vorpommern-Rügen und gemäß der Corona-Ampel vor Weihnachten in die Online-Lehre für den Großteil der Lehrveranstaltungen wechseln müssen“, so Koch.

Hochschule Neubrandenburg vertraut auf Ehrlichkeit

An der Hochschule Neubrandenburg werde laut Sprecher André Hesse-Witt der überwiegende Anteil der Prüfungen online abgenommen. Dabei versuchen die Lehrenden und Prüfer, zu vermeiden, dass Betrugsversuche unternommen werden. Alles könne natürlich nicht verhindert werden – auch nicht in Präsenz: „Wir vertrauen dabei natürlich auch auf die Ehrlichkeit der Studenten“, so Hesse-Witt.

Komplett auf Fernlehre umgestellt hatte auch die Hochschule Neubrandenburg nicht. Ähnlich wie in Stralsund wurden demnach Laborpraktika „unter strengen Auflagen“ vor Ort gemacht. Generell sei die Hochschule bemüht, so viele Veranstaltungen wie möglich in Präsenz zu ermöglichen und vor allem den Erstsemestern den Zugang zum Campus.

Konzerte und Vorspiele an der HMT finden in Präsenz statt

An der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock bestehen die Prüfungen in den künstlerischen Studiengängen im Wesentlichen aus Konzertvorträgen und Vorspielen. Die werden unter Zuhilfenahme von Hygienekonzepten und Vorsichtsmaßnahmen erfolgreich ermöglicht, teilte Hochschulsprechering Angelika Thönes mit. Auch in den wissenschaftlich-theoretischen Fächern würden Prüfungen nur in geringem Maße virtuell durchgeführt.

Komplett auf Präsenzlehre verzichtet wurde an der HMT Rostock nur im ersten harten Lockdown im Frühjahr 2020. Ab Mitte August 2020 wurde der Präsenzunterricht nachgeholt. Konzerte und Vorstellungen fanden teilweise öffentlich mit reduziertem Publikum statt. Im Wintersemester 2021/22 kehrte die HMT laut Thönes zunächst zum regulären Studienbetrieb zurück.

Hochschule Wismar nimmt drei Viertel der Prüfungen vor Ort ab

An der Hochschule Wismar beträgt der Anteil der Prüfungen, die in Präsenz abgenommen werden, im laufenden Semester rund 75 Prozent, wie Rektor Prof. Bodo Wiegand-Hoffmeister mitteilte. Die restlichen werden demnach online abgehalten – darunter vor allem mündliche Prüfungen – oder als Hausarbeiten geschrieben.

Präsenzveranstaltungen gab es an der Hochschule Wismar im März und April 2020 sowie von November bis Mitte Januar 2021 nicht. Im laufenden Semester, das Mitte September startete, mussten Studierende und Dozierende zum 6. Dezember auf digitale Lehrformen umsteigen. Ausnahmen bildeten laut Wiegand-Hoffmeister Veranstaltungen in Laboren sowie die Nutzung von Werkstätten und Ateliers der Fakultät Gestaltung.

Von Katrin Zimmer