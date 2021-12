Am Montag, 3. Januar, öffnen landesweit die Schulen wieder mit Präsenzunterricht. Parallel will dann das Bildungsministerium informieren, wie auf steigende Corona-Zahlen reagiert werden soll. Kritiker werfen der Regierung zu spätes Handeln vor, dabei gibt es längst Pläne, die bestimmte Schüler bevorzugen sollen.

