Sie trägt blaue Ohrringe, Seidentuch, Bluse, die braunen Haare modisch zurückgesteckt. Die künstlichen Nails gestylt. Die Spangen der College Schuhe sind auf Gürtel und Seemannsknöpfe des Damen-Kaban abgestimmt. Perfektes Business-Outfit, dezentes Make-Up, herzliches Lächeln. Diana Afzali (28) steht vor dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

Im Hintergrund das Schweriner Schloss. Eine Ministeriumsmitarbeiterin sieht sie, die beiden Frauen umarmen sich, lachen, kurzes Gespräch in der Schlossstraße. Herzliches Wiedersehen. Die junge Frau aus Afghanistan hat bei ihrem Praktikum im Ministerium einen guten Eindruck hinterlassen – wurde gemocht.

„Ich würde sofort erschossen werden!“

Kein Wunder, Diana Afzali ist engagiert, motiviert, sympathisch, gebildet und weiß, was sie will. Sie beherrscht Dari-Persisch und Pashto, spricht Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch. Eine Frau will nach oben. Sie war die Hoffnung Afghanistans. Als erste Frau ihres Landes ist sie in eine absolute Männerdomäne eingedrungen. Hat Geologie studiert. Und wollte das Thema Energiewende in ihrer Heimat voranbringen. Sie war auf dem Weg Ministerin zu werden.

„Ich wollte Ministerin für Energie und Ressourcen werden. Und mein Ziel war es, die Entwicklung natürlicher Ressourcen in Afghanistan voranzubringen und die Energiepolitik meiner Heimat auf Solar, Wind und Wasserstoff zu revolutionieren. Das wird unter den Taliban nicht passieren.“ Diana Afzali hat die afghanische Regierung in Energiepolitik und in Sachen Bodenschätzen – Seltene Erden, Kobalt, Kupfer, Lithium, Chrom, aber auch Öl, Gas, Kohle und Gold – beraten. Für das Büro des Präsidenten koordinierte sie die Zusammenarbeit mit der Nato.

Allein unter Männern: Diana Afzali (28) im Administration Office of the President in Kabul mit Ahmad Zia Sharifi (l.) und Mirwais Fahari (2.v.r.) vom Departement of International Relations in Kabul und dem deutschen Brigadegeneral bei der Nato in Afghanistan, Markus Kurczyk (Mitte), und dem US-Offizier James Henderson von der Nato. Quelle: Privat

Dann verließ der Westen ihre Heimat über Nacht. Die Taliban kamen zurück. Da war sie bereits an der Business School im französischen Rennes. Einen Flug zum Geburtstag der Schwester nach Kabul ließ sie im August 2021 kurzfristig auf Rat ihres Vaters stornieren. Sie sagt: „Als allein reisende Frau aus Frankreich kommend, wäre ich noch auf dem Flughafen verhaftet worden.“ Würde sie in ihrem Outfit jetzt in Kabul auf die Straße gehen? „Ich würde sofort erschossen werden“, sagt sie.

Vater arbeitete im Finanzministerium

Was für eine Lebensgeschichte. Diana Afzali kommt aus besserem Hause in Afghanistan. Der Vater war beim Finanzministerium. Die Familie, gehobene Mittelschicht, Bildungsbürgertum mit Kontakten ins Ausland, bis in die USA, verkörperte das moderne, aufstrebende Afghanistan. Jetzt werden sie verfolgt. Weil ihr Bruder bei der Polizei, ihr Vater Teil der Regierung war, musste sich die Familie verstecken, wechselte oft den Aufenthaltsort. Den Bruder hätten die Taliban fast erwischt, dann wäre er nicht mehr am Leben. Doch die Familie sei nun in Sicherheit. In Pakistan. Und soll bald nach Deutschland kommen. Am liebsten Schwerin.

Diana Afzali ist in Kabul aufgewachsen. Dort studierte sie von 2012 bis 2016 an der Polytechnischen Universität Geologie. Eine junge Frau in einem Ressort, das schon in europäischen Ländern als reine Männerdomäne gilt. Für afghanische Verhältnisse ist diese Leistung irgendwo zwischen Amelia Earhart, Margaret Hamilton und Simone de Beauvoir anzusiedeln.

Diana Afzali im Jahr 2019 in Kabul. Quelle: Privat

2015 absolviert sie an der Fakultät für Geologie der Technischen Universität in Freiberg (Sachsen) ein Praktikum gemeinsam mit 20 afghanischen Studenten – als einzige Frau. Sie sagt: „In Leipzig habe ich ein Bergwerk besuchen dürfen und bin 700 Meter tief in den Stollen gefahren. Das ist für ein junges afghanisches Mädchen schon eine sehr coole Sache.“

Stipendium in Frankreich

2016 legt sie in Kabul ihren Bachelor ab, 2019 den Master in Geologie. 2020 erhält sie von der französischen Regierung ein Stipendium für einen Masterstudiengang Sustainable Management & Eco-Innovation an der Business School in Rennes. Die erste afghanische Frau an dieser Elite-Hochschule in Nordfrankreich. Zum Studium gehören Praktika. Der deutsche Brigadegeneral Markus Kurczyk, jetziger Kommandeur des Landeskommandos MV in Schwerin, vermittelt ihr eine Hospitanz im Ministerium für Digitales, Energie und Verkehr in Schwerin – von Oktober 2021 bis Februar 2022 – innerhalb der Umstrukturierungsphase der Landesregierung und dem Minister-Wechsel.

Eine spannende Zeit, in der Diana Afzali viel vom deutschen Nordosten zu sehen bekommt. Die Geologie-Ingenieurin aus Kabul schaut hinein in den Kreideabbau in Promoisel auf Jasmund, den Altbergbau Neustadt/Glewe, die Gasspeicher Kraak, die Windpark-Pilotanlage Grapzow bei Friedland, die Schlammgrubenprobebohrungen in Prerow, den Torftagebau bei Bad Sülze, den Tontagebau bei Grimmen, das Bergbauamt in Stralsund, die Gasanlandestation Nord Stream 1 Lubmin. „Meine wichtigste Station im Praktikum“, sagt sie.

Diana Afzali (Mitte) im Februar 2020 als Koordinatorin für Internationale Beziehungen in einem Meeting mit Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes in Kabul. Quelle: Privat

Seit Februar ist sie als Praktikantin bei der Schweriner Gesellschaft für regionale Teilhabe und Klimaschutz (GTK) tätig. Ein neues, weites Feld. Dann geht es zurück zum Abschluss ihres zweiten Masterstudiengangs nach Rennes. Und dann? Die Türen nach Afghanistan sind zu. Ihre Zukunft liegt in Europa: „Ich möchte gern in Deutschland arbeiten im Energiesektor. Wir hatten bei GTK gerade ein Wasserstoffprojekt in Lübesse, das ich mir ansehen durfte. Das würde mich interessieren. Wasserstoff und Solar sind die heißen Themen in Deutschland, im Europa der Zukunft, die mich interessieren.“

Kein Weg zurück in die Heimat

Der Weg zurück – er ist versperrt. Trotzdem hofft sie auf eine Zukunft in der Heimat – irgendwann. „Das ist die einzige Möglichkeit, die wir in Afghanistan haben, dass die Taliban irgendwann weg sind. Ich würde gern in mein Land zurückgehen und für Afghanistan im Bereich dieser Technologien arbeiten. Aber das ist zur Zeit unmöglich.“

Wobei das Wort „unmöglich“ nicht zu dieser Frau passt. Als Hobbys gibt sie an: Höhlentauchen und Bergsteigen. Es gibt solche Menschen. Sie sind selten. Aber manchmal erreichen sie viel.

