Praktikum bei Jan Böhmermann: Fiete Korn hofft auf Auftritt vor der Kamera

Die Bahnfahrt nach Köln-Ehrenfeld ist gebucht, die Unterkunft auch: Am Montag beginnt für Fiete Korn das Praktikum bei ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. „Ich bin eigentlich sehr tiefenentspannt“, sagt der 18-Jährige, der mit seiner ironisch-kritischen Abi-Rede den damaligen Schulleiter der Freien Schule in Prerow scharf kritisierte und damit im Sommer für bundesweite Diskussionen sorgte. Böhmermann, der anarchische TV-Macher des pointiert-bissigen Satiremagazins „ ZDF Magazin Royale“, bot dem Abiturienten daraufhin einen Praktikumsplatz an.

Nun ist es so weit. Aufgeregt scheint Fiete Korn so kurz vor der Reise in das deutsche Epizentrum der Ironie und des Irrsinns nicht zu sein. Auf dem Grundstück seiner Großeltern in Wieck auf dem Darß zimmert der 18-Jährige noch kurz vor der Abfahrt an einer Überdachung für eine Schmiede. „Klar habe ich Respekt vor Böhmermann – so wie vor jedem anderen auch.“

Kein Fan von Böhmermanns Schmähkritik auf Erdogan

Besonders vorbereitet hat sich Fiete auf sein Praktikum nicht. „Ich werde mir vielleicht noch ein paar Böhmermann-Sendungen ansehen“, sagt er lässig. Dessen Satire finde er schon ziemlich gut, „weil er Dinge oft sehr scharf kritisiert.“ Die Schmähkritik auf den türkischen Präsidenten Erdogan, mit der der Satiriker 2016 diplomatische Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei auslöste, gehört allerdings nicht dazu. „Ich finde, da hätte er mehr draus machen können.“ Überhaupt ist Politik nicht ganz so Fietes Ding. „Die Politik ist für mich so ein deprimierendes Thema und in Deutschland mit so einer Humorlosigkeit und Kleinkariertheit verbunden, dass ich es anstrengend finde, es zu verfolgen.“ Die Nachrichten seien schon „sehr belastend für die Psyche“, meint er.

Oma Liselotte hat einen Rat

In dem Zwischenjahr nach dem Abi hilft der 18-Jährige seinen Großeltern auf dem Hof. Aktuell besucht er die Fahrschule. Oma Liselotte Schütt, die sich im Garten gerade um die Blumen kümmert, findet, dass Fiete nach dem medialen Wirbel um seine Rede die Bodenhaftung nicht verloren hat. „Ich hoffe, er nutzt die Chance und bleibt auch danach mit beiden Beinen auf der Erde.“ Was sie sich wünscht, wenn ihr Enkel auf den bekannten TV-Mann trifft? „ Fiete soll kritisch bleiben, hinterfragen und nicht gleich alles wunderbar finden.“

Auch der 18-Jährige meint, dass ihn der ganze Trubel um seine Abi-Rede nicht verändert habe. „Aber die Medienpräsenz ist schon irgendwie angenehm. Ich kann nicht sagen, dass mir das nicht gefällt“, grient er. Deshalb kann er sich vorstellen, während des Praktikums auch mal mit Böhmermann vor der Kamera zu stehen – vielleicht als Sidekick.

Großes Interesse für Ton- und Schnitttechnik

Was genau auf ihn als Praktikant bei der Late Night Show „ ZDF Magazin Royale“ zukommt, weiß er noch nicht. Mit Böhmermann persönlich hatte er bislang nur kurz über Twitter Kontakt, die Organisation des Praktikums regelte eine Personalmanagerin der Produktion. „Vieles wird spontan, aber ich kann in alles reinschauen“, sagt er. „Ich werde mich bei den Schreibern reinsetzen, wenn sie die Sendung vorbereiten.“ Am meisten interessiere ihn aber die technische Seite, der Cut, die Ton-, Bühnen- und Greenscreen-Technik. Ob er selbst an Texten mitschreibt, weiß er noch nicht. „Dafür braucht man bestimmt langfristige Erfahrungen.“

Oder ein gutes Gespür für Sprache, wie bei seiner spontanen Abi-Rede, in der er sich bei seinem Direktor Gerald Schaarschmidt mit vergifteten Loben für die nicht vorhandene Kommunikation an der Schule, für das Einschüchtern und Überwachen von Schülern und die gespielte Freundlichkeit bedankte. Schaarschmidt ist im Sommer in Ruhestand gegangen.

Ehemaliger Direktor mit zwei Anzeigen gegen Fiete gescheitert

Möglicherweise hätte Korns Auftritt nicht diese Wirkung erzielt, hätte der Pädagoge seinen Schüler nicht zweimal wegen Verleumdung und übler Nachrede angezeigt. Beide Verfahren sind inzwischen eingestellt, das letzte, in dem es um ein Interview mit der „Bild“ ging, laut Staatsanwaltschaft erst in der vergangenen Woche. „Sollte er mich noch mal anzeigen, werde ich ihn anzeigen, weil er mich so oft anzeigt“, keult der 18-Jährige jetzt zurück.

„Komische Erfahrung, was Leute reininterpretieren“

Erstaunt ist Fiete Korn noch immer darüber, welche wundersame Eigendynamik seine „Skandal-Rede“ im Netz entwickelte – vor allem in den Kommentarspalten zu den Artikeln, wo sich die ganze Sache ohne Zutun verselbstständigt habe. Aus der Kritik an seinem Schulleiter sei eine Generalkritik an der Schule und allen Lehrern gemacht worden. „Das war schon eine komische Erfahrung, was Leute da reininterpretieren. Die Lehrer fand ich gut, nur eben den Direktor nicht.“ Viele engagierte Lehrer hätten inzwischen die Schule verlassen, bedauert der 18-Jährige. Darunter müsse jetzt die 12. Klasse leiden.

Erstmal ein Handwerk

Ob seine Schnuppertour in das Universum Böhmermann seine Berufswahl beeinflusst, kann er noch nicht sagen. Fiete bleibt da – typisch Pommern – geerdet, will zunächst eine handwerkliche Grundausbildung absolvieren und vielleicht danach einen Medienberuf draufsatteln. „Wenn ich auf einer Farm in Australien bin, kann ich dort als Tontechniker nichts anfangen. Wenn ich aber Tischler bin, kann ich sagen, hey Alter, ich zimmere dir einen Tisch.“

