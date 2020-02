Praxissterben in MV: Von diesen Fachärzten gibt es immer weniger

Rostock

Der Ärztemangel in MV spitzt sich weiter zu: Im ganzen Land gibt es immer weniger Praxen, in denen Patienten versorgt werden. Angaben der Landesregierung zufolge gab es im vergangenen Jahr 137 Niederlassungen von Haus- oder Fachärzten weniger als im Vergleichsjahr 2014 (insgesamt gibt es noch 2042).

Der Güstrower Kinderarzt und Sprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Steffen Büchner: „Ich arbeite bereits selbst in drei Praxen. Die Situation ist dramatisch, weil kaum noch vorhersehbar ist, wo das nächste Loch in der Versorgung gerissen wird.“ Eine Quote von sieben bis acht neu zugelassenen Kinderärzten pro Jahr genüge nicht ansatzweise, um den Bedarf an 15 bis 20 Pädiatern zu decken, die jedes Jahr in den Ruhestand wechseln.

Hohe Rückgänge bei Frauen- und Kinderärzten

Laut den Zahlen von Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) fällt der Rückgang der niedergelassenen Ärzte in allen Landesteilen ähnlich hoch aus. Große Städte, wie Rostock und Schwerin, sind genauso betroffen wie der ländliche Raum.

Kommentar: Einfluss der Pharma-Konzerne gefährdet die Unabhängigkeit von Ärzten

Bei den Fachärzten ist die Bilanz unterschiedlich. Während der Rückgang bei den niedergelassenen Gynäkologen (-16) ähnlich wie bei den Kinderärzten (-15) besonders hoch ist, haben Orthopäden, Chirurgen und Urologen kaum Nachwuchsprobleme. Von den insgesamt ohnehin nur sechs Laborärzten in MV hat derweil die Hälfte die Segel gestrichen. Selbst unter den vergleichsweise gut verdienenden Radiologen sind lediglich noch 32 aktiv (2014: 40).

Deutlich zeigt sich die negative Entwicklung bei der größten Gruppe – den Hausärzten. Von 804 Praxen vor sechs Jahren waren Ende 2019 landesweit 79 geschlossen. Nicht in der Statistik enthalten sind angestellte Ärzte in einer der 37 Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern.

Pharmakonzerne mischen den Markt auf

Ein Grund für das Praxissterben ist, dass viele Ärzte in Rente gehen und keinen Nachfolger finden. Verschärft wird das Problem, weil immer mehr Mediziner der Selbstständigkeit eine Festanstellung vorziehen. Aktuell sind 660 Mediziner im Land in einer Praxis oder einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) angestellt, womit sich diese Zahl innerhalb der vergangenen sechs Jahre mehr als verdoppelt hat. Selbst die Trägerschaft der MVZ überlassen die Berufskollegen immer häufiger Pharmakonzernen oder privaten Klinikfirmen, denen bereits 26 der 55 Versorgungszentren im Land, die nicht von Vertragsärzten geführt werden, gehören. Weitere werden von den Universitätskliniken in Rostock und Greifswald sowie verschiedenen sozialen Trägern unterhalten.

Im Dialysebereich bestimmen gleich drei Pharmakonzerne den Markt mit. So betreiben die Firmen Nephrocare ( Fresenius), B. Braun Melsungen sowie das schwedische Unternehmen Diaverum zusammen neun medizinische Versorgungszentren zur Blutwäsche. Allein 50 Ärzte sind in diesen MVZ tätig. Alle drei Konzerne vertreiben verschiedene Produkte und Dienstleistungen für Dialysepatienten.

Der Virchowbund sieht darin eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Mediziner. „Ärzte müssen in ihren Entscheidungen frei sein von Dritten“, sagt der Sprecher des Verbandes der niedergelassenen Ärzte, Klaus Greppmeir. Dies sei nicht der Fall, wenn „kapitalgetriebene Konzerne die Versorgungslücken übernehmen, die durch die MVZ übergangsweise aufgefangen werden sollen“, weil es insbesondere in Flächenländern wie MV immer weniger niedergelassene Mediziner gebe.

Mehr zum Thema:

Von Benjamin Fischer