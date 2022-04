Rostock

Maßnahmen zur weiter notwendigen Einhaltung der Hygienerichtlinien, steigende Preise für Energie und Lebensmittel: Der Urlaub an der Ostsee wird in diesem Jahr spürbar teurer, darin sind sich Experten einig. Trotzdem muss das Preis-Leistungs-Verhältnis wettbewerbsfähig bleiben.

Manche Leser sehen hier bereits jetzt Defizite, so wie Karsten Zilm. Er schreibt: „Und sich wundern, dass man für das Geld in den Flieger steigt oder Urlaub an der polnischen Ostsee macht.“ So handhabt es schon Harald Fladung: „Das muss ich nicht haben, wenn die Preise hier bei uns so angezogen werden – dann vielleicht noch das unbeständige Wetter. Dann investiere ich lieber in die wärmeren Länder. Mit dem Flieger geht’s ab in den Süden.“

„Wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, geht es woandershin“

Andreas Rehm spricht eine Befürchtung an: „Tja, so kommen auch keine Leute mehr. Nur noch die Reichen. Wird in Warnemünde bald so sein wie auf Sylt.“ Hier schließt sich der Kommentar von Jens Böttger an: „So regelt sich der Markt. In Zukunft können der einfache Bürger und der Mittelstand sehen, wo sie bleiben. Anfangs wurde alles Geld gern genommen, nun heißt es: Geld bringt Geld.“

Andre Tom Werner fragt sich: „Es besteht massiver Nachholbedarf nach Urlaub, der Markt gibt es also mehr als her. Alle Kosten und Löhne sind massiv gestiegen, die Arbeitskräfte noch rarer als früher, die Verluste der letzten zwei Jahre stehen auch noch in den Büchern – und die Hotels und Restaurants sollen mit alten Preisen weitermachen?“

Nicole Reußner schimpft aber: „Entschuldigung, ich fahre seit 1992 vier Mal im Jahr nach MV, und ich habe immer dafür gearbeitet und gespart. Wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, geht es halt woandershin. Ich möchte ja nicht die Appartements kaufen oder die Gastronomie. Ich kann das Geld nur einmal ausgeben.“

Claudia Böli wiederum gibt zu bedenken: „Ich wohne in MV und habe auch eine Erhöhung des Gaspreises bekommen. Wäre ich ein Ferienhausvermieter oder hätte ein Hotel, müsste ich schon deswegen die Preise anheben. Auch diese Vermieter haben einen Betrieb, den sie wirtschaftlich führen müssen, weil sie sonst gleich schließen können.“ Sascha Michael Pollmeier blickt gen Zukunft: „Der Trend wird weiterhin dahin gehen, mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs zu sein.“

Und Leon Engel ist der Überzeugung: „Urlaub war schon immer Luxusgut und sollte es eigentlich auch sein. Sich teilweise für 100 Euro quer durch die Welt karren lassen auf dem Rücken der Angestellten in den Branchen, ist einfach nur Ausbeutung. Wenn man dann noch die Pseudobegriffe regional, saisonal und nachhaltig liest und hört, kann man nur noch von Heuchelei reden.“ Engel habe zuletzt gelesen, dass die Preise um zehn Prozent steigen sollen. Als Beispielrechnung nahm man vier Erwachsene, die für zusammen 110 Euro mit Vorspeise, Hauptgang, Desserts, Kalt- und Warmgetränken jetzt ganze schockierende 125 Euro zahlen würden. Hallo Kunden, das sind immer noch Ramschpreise!“, entrüstet sich Engel.

„Wer Urlaub braucht, muss auch zahlen“

Jörg Schön meint: „Solange alles ausgebucht ist, sind die Preise anscheinend nicht zu hoch. Und wenn die Buchungen runtergehen, reguliert sich der Markt alleine.“ Schön gibt den Hinweis: „Man muss in dieser Zeit halt genauer hinschauen und etwas länger suchen, oder mal verzichten können und abwarten.“ Bernd Sturzrehm gibt ironisch zu Protokoll: „Erhöhte Preise, wer hätte das nur gedacht? Die Hoteliers müssen das Geld, das sie durch Corona verloren haben, wieder reinholen. Wer Urlaub braucht, muss auch zahlen.“

René van de Kerkhof schließlich mutmaßt: „Ist das eventuell endlich die ersehnte Abkehr vom Massentourismus in unserem Land?“

Von Juliane Lange