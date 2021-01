Preise für Benzin und Diesel stark gestiegen: Unternehmer und Autofahrer in MV trifft es hart

Rostock

Schockstarre bei Autofahrern beim Blick auf die Zapfsäule: Benzin und Diesel sind seit Jahresbeginn auch in MV um rund zehn, elf Cent je Liter teurer als noch 2020. Hauptursache ist die neu eingeführte Bepreisung von Kohlendioxid. Wer viel des gefährlichen Gases erzeugt, muss dafür zahlen – für den Klimaschutz. Manche Branchen bringt das in große Schwierigkeiten.

1,15 bis 1,18 Euro kostete der Liter Diesel am 1. Januar in Rostock, bis 1,36 Euro das Super-Benzin. In Ausnahmen sogar höher. Das liegt zum einen an der wieder um drei auf 19 Prozent gestiegenen Umsatzsteuer, die 2020 wegen der Corona-Krise abgesenkt war. Der Löwenanteil aber ist ausgelöst durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz.

ADAC : Autofahrer zahlen künftig deutlich drauf

Das Gesetz sei „ein schmerzhafter Kompromiss für Autofahrer“, erklärt Christian Hieff vom Automobilclub ADAC Hansa. Denn zwar steige auch die Entfernungspauschale etwa für Pendler von 30 auf 35 Cent ab dem 21. Kilometer. Dies sei jedoch „nicht kostendeckend“. Dieselfahrer zahlten künftig pro Jahr im Schnitt gut 100 Euro mehr, Nutzer von Benzinern 60. Tipp vom ADAC: künftig möglichst abends tanken, da seien die Spritpreise um bis zu zehn Cent je Liter günstiger.

Die Bundespolitik hatte die CO2-Bepreisung im Sommer nach langen Verhandlungen besiegelt. In der Wirtschaft blickt man mit Sorge auf die Neuregelung, die den Kostendruck für Firmen erhöht. Betroffen: Handel, Landwirte, Handwerker, Industrie. „Ich hätte mich gefreut, wenn man die Maßnahmen in der jetzigen Situation ausgesetzt hätte“, so Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock, diplomatisch. Er denke da auch an Pendler und Kurzarbeiter.

Politisch umstritten: Wie gerecht ist der CO2-Preis?

Als „sehr schwierig“ bewertet Stephan Gustke, Transportunternehmer aus Rostock, den „Alleingang der Bundesregierung“ bei der CO2-Bepreisung. Dies verschlechtere den Wettbewerb seiner Branche erheblich. Denn schon jetzt dominierten Laster aus Osteuropa den Markt – eben wegen geringerer Kosten. Gustke kalkuliert mit rund 200 000 Euro Mehrkosten für seine hundert Fahrzeuge im Jahr. Deutsche Transportunternehmen würden „der Globalisierung zum Fraß vorgeworfen“.

Politisch ist die CO2-Bepreisung weiter umstritten. „Diese Steuererhöhung trifft uns im Pendlerland MV besonders hart“, erklärt AfD-Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm. Er moniert eine „ideologieverblendete Politik, die den Normalbürgern das Autofahren vermiesen und den Verbrennungsmotor erledigen soll“. Gerade im Corona-Lockdown sei es problematisch, Abgaben auf Sprit, Gas und Heizöl zu erhöhen. Denn ab Januar steigen vielerorts auch die Heizkosten für Wohnungen.

Claudia Müller (Grüne) hält dagegen: „Die Einführung des CO2-Preises ist ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz und die Erreichung der Pariser Klimaschutzziele. Er hilft die wahren Kosten von Produkten darzustellen.“ Dabei müsse es aber „sozial ausgewogen und gerecht“ zugehen.

Wer das Klima belastet, zahlt – dieser Grundsatz wird sich in kommenden Jahren noch verschärfen. Bis 2025 soll die CO2-Bepreisung weiter steigen. Der ADAC rechnet dann mit 15 bis 17 Cent höheren Kraftstoffpreisen je Liter.

